Берлин снова играет в свою игру: что происходит с поставками обещанного вооружения Украине

Официальный Берлин постоянно заявляет, что он готов оперативно поставить в Украину вооружение, чтобы дать отпор российской агрессии, но на деле все происходит иначе. На самом же деле правительство ФРГ делает все возможное, чтобы максимально отложить поставки вооружения. Все очень похоже на то, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу просто затягивает время. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "RND" высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Украинский дипломат напомнил, что еще на базе в Рамштайне странами НАТО было поддержано решение о том, чтобы поставить Украине 50 зенитных самоходных установок типа "Гепард". Тем не менее, якобы из-за нехватки боеприпасов до сих пор это вооружение не прибыло до Украины.

Андрей Мельник отметил, у Украины появляется впечатление, что 7 самоходных гаубиц, которые переданы Киеву, это все, что можно ждать от Германии. До сих пор нет ни обещанных "Гепардов", ни "Леопардов", ни "Мардеров".

По словам Мельника, есть также вопросы относительно поставок танков Т-72 из Словении. Но и здесь главный вопрос не с Словении, а в Берлине, который снова не затягивает время и не говорит Словакии, какое вооружение она сможет получить вместо переданных Украине танков.

Украинский посол отметил, очень может быть, что в Берлине до сих пор надеются на то, что война прекратится сама собой и тогда отпадет необходимость усиливать давление на Россию и поставлять Украине новое вооружение. По мнению Мельника, это ложная логика.

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