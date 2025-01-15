Экономика Германии, крупнейшей в Европе, сократилась уже второй год подряд в 2024 году, сообщает CNN, ссылаясь на данные Федерального статистического управления.

Флаг Германии. Фото: УНН

По итогам года ВВП страны снизился на 0,2%, а в последнем квартале – на 0,1%. Для сравнения, в 2023 году спад составил 0,3%. В последний раз Германия переживала такую ситуацию в начале 2000-х.

Это превращает Германию из экономического двигателя ЕС в одну из стран с худшими результатами в еврозоне. Эксперты указывают, что немецкая экономика, сильно ориентированная на экспорт, страдает от пониженного мирового спроса и усиления конкуренции, в частности со стороны Китая.

Производство в Германии сейчас находится на уровне примерно на 10% ниже того, что было до пандемии. Особенно наглядно состояние автомобильной промышленности, в частности компании Volkswagen, которая летом объявила о закрытии нескольких заводов и увольнении десятков тысяч работников. К концу года стало известно, что продажи Volkswagen снизились на 2,3%.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшем будущем экономика Германии будет восстанавливаться очень медленно и стагнация будет продолжаться еще в 2025 году. Этот спад имеет серьезные последствия для Европы в целом, поскольку экономика региона и без того соперничает с последствиями пандемии, а теперь добавляются новые трудности, в том числе в виде напряженных отношений с США.

Портал "Комментарии" писал, что в Германии высказались за введение миротворцев в Украину, считая, что это единственно возможный вариант. Об этом заявил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер