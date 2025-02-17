"Бросят" ли Украину союзники: Шольц сделал заявление после "экстренного саммита" в Париже

Германия и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Le Monde.

Глава немецкого правительства сделал несколько заявлений для журналистов после своего участия в "экстренном саммите" по Украине, проходившем в Париже.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину и она может на нас рассчитывать", — подчеркнул канцлер.

Кроме того, Шольц подчеркнул, что выступает против навязывания Украине любого "мирного соглашения". По его словам, страна не должна соглашаться на условия, которые ей просто диктуют.

"Мы ведем разговоры за спиной Украины, исходя из соглашения, которого не существует", – заметил он.

Канцлер также отметил, что "время для мира еще не наступило", поскольку Украина и дальше находится "в центре жестокой войны".

Он подчеркнул, что ответственность между Европой и США не должна быть разделена. По его словам, страны Запада должны действовать сообща в интересах коллективной безопасности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц против миротворческой миссии : почему в Украину не отправят европейские войска. В Европе начали активно обсуждать вопросы отправки войск в Украину. Некоторые страны поддержали эту инициативу, но другие выступили категорически против.

Канцлер Германии Олаф Шольц фактически подтвердил возможность отправить войска в Украину, однако при одном условии. В Украине не будет европейских войск, пока идет война, заявил политик накануне сегодняшнего саммита европейских лидеров в Париже. Канцлер Германии в ответ на вопрос о том, может ли Германия развернуть свои войска для возможной будущей миротворческой миссии в Украине, отметил важность сильной украинской армии.

