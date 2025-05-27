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«Будут хулиганить – будут получать»: Песков сообщил циничный приказ Путина по поводу ударов по Украине

Песков сделал циничное заявление об ударах РФ по Украине

сегодня, 18:09
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Лиля Воробьева

Спикер российского диктатора Путина сделал новое заявление о массированных ударах РФ по Украине. По словам Пескова, РФ якобы бьет по мирным городам Украины в ответ на атаки украинских беспилотников. И это был приказ Путина. Такое заявление он сделал российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

«Будут хулиганить – будут получать»: Песков сообщил циничный приказ Путина по поводу ударов по Украине

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Путин четко дал понять: будете "хулиганить" беспилотниками в России — будете получать, заявил Песков, комментируя атаки РФ по Украине", — пишет пропагандист.

Также Песков сказал пропагандисту, что мирный процесс очень в хрупком состоянии из-за недавно заявления Мерца.

"Мирный процесс в Украине еще только начинается и находится в очень хрупком состоянии, и заявления Мерца с ним диссонируют", — сообщил Песков Павлу Зарубину.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Москве уже второй день подгорает из-за заявления канцлера Мерца о снятии ограничений на поставку дальнобойного оружия Украине. Так сегодня представитель Путина Песков заявил, что такое решение якобы является своеобразным давлением на РФ. Также он пожаловался на США, потому что, по его словам, в Вашингтоне не могут не знать об использовании оружия с компонентами из США.

"Вчера Мерц заявил о том, что решение принято. Он, правда, не говорил о европейцах, но об американцах он говорил. Вчера же один из членов кабинета это опровергал. Сегодня или вчера Мерц все-таки настаивал, что несколько месяцев назад такое решение принято. Так или иначе, если это отвечает действительности, то это-ес".

Также Песков посетовал, что "США не могут быть не в курсе режима применения европейского оружия, потому что там их запчасти. Европейцы пока никак не способствуют мирным усилиям".



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Источник: https://t.me/navideovidno/88246
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