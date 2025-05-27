«Будут хулиганить – будут получать»: Песков сообщил циничный приказ Путина по поводу ударов по Украине

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Лиля Воробьева
Спикер российского диктатора Путина сделал новое заявление о массированных ударах РФ по Украине. По словам Пескова, РФ якобы бьет по мирным городам Украины в ответ на атаки украинских беспилотников. И это был приказ Путина. Такое заявление он сделал российскому пропагандисту Павлу Зарубину.
Дмитрий Песков (фото из открытых источников)
Также Песков сказал пропагандисту, что мирный процесс очень в хрупком состоянии из-за недавно заявления Мерца.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Москве уже второй день подгорает из-за заявления канцлера Мерца о снятии ограничений на поставку дальнобойного оружия Украине. Так сегодня представитель Путина Песков заявил, что такое решение якобы является своеобразным давлением на РФ. Также он пожаловался на США, потому что, по его словам, в Вашингтоне не могут не знать об использовании оружия с компонентами из США.
Также Песков посетовал, что "США не могут быть не в курсе режима применения европейского оружия, потому что там их запчасти. Европейцы пока никак не способствуют мирным усилиям".
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