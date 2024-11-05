Город Зуль в Германии отказался от партнерства с украинским городом Подольск в Одесской области. На прошлой неделе большинство городского совета проголосовало против. Мэр Кнапп раскритиковал этот шаг. Об этом говорится в материале издания Tagesschau.

Зуль в Германии

Сейчас Зуль готовится официально отказаться от побратимства с украинским городом Подольск. Как сказал представитель города, письмо все еще рассматривается. С отменой администрация выполняет решение городского совета. На прошлой неделе большинство членов городского совета отказалось от предложения со стороны Украины. Аргументом стало то, что побратимство с украинским городом может поставить под угрозу существующее партнерство с российским городом Калуга.

Мэр Подольска ранее обращался к мэру Зуля Андре Кнаппу с запросом. Первоначальный разговор уже состоялся. Как сообщает газета Free Wort, Кнапп раскритиковал решение против дальнейших обсуждений на заседании горсовета и назвал его "странным". По словам Кнаппа, хорошим сигналом было бы говорить, по крайней мере, один раз с открытым результатом.

По данным Федерального агентства гражданского образования, идея побратимства городов возникла в основном после Второй мировой войны. Поэтому предпосылкой было залечить раны, нанесенные в Европе двумя мировыми войнами. Города-побратимы – эффективный долгосрочный инструмент объединения людей из разных стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

У Франции есть планы на Харьков: детали

Французские партнеры присоединятся к созданию в городе Харькове так называемого "энергетического острова". Об этом сегодня, 5 ноября, в эфире национального телемарафона сообщил городской голова Игорь Терехов, передает портал "Комментарии".

Мэр отметил, что для Харькова, который из-за вражеских обстрелов потерял собственную генерацию электроэнергии, этот вопрос крайне важен.

"Нам необходимо построить так называемый "энергетический остров", чтобы иметь устойчивое электроснабжение. От этого зависит то, как будут жить харьковчане. Во время переговоров с послом Франции мы наметили определенные шаги, чтобы Франция присоединилась к реализации этого проекта. Есть уверенность, что мы вместе построим этот "остров", и Харьков будет практически независимым в энергетическом плане. Да, это определенное время, процедуры, но мы двигаемся в этом направлении, и я уверен, что мы это сделаем", — подчеркнул Игорь Терехов.