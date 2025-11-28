Чего ждать украинцам в Германии после завершения войны: в Берлине озвучили категоричное заявление

После окончания войны в Украине возникнет вопрос о возвращении украинских беженцев на родину, однако в Германии они не будут вынуждены уезжать срочно или без учета индивидуальных обстоятельств. Об этом в интервью Укринформу сообщил директор Берлинского управления по вопросам иммиграции Энгельхард Мазанке.

Мазанке напомнил, что решение ЕС о предоставлении временной защиты для украинцев недавно продлено и будет действовать, по меньшей мере, до марта 2027 года. По его словам, никто не может предусмотреть, как именно будет развиваться ситуация к тому времени, но массового и быстрого возвращения 1,3 млн человек в короткие сроки не будет.



"Даже если бы кто пытался этого требовать, на практике это реализовать было бы невозможно", — подчеркнул он.

Он отметил, что ранее в Германии не было случаев массовой иммиграции людей из "культурно близкой страны" за короткое время. В отличие от волны беженцев 2015-2016 годов, преимущественно из Сирии, нынешняя группа украинцев — это преимущественно женщины среднего возраста с профессиональным опытом и детьми, а не мужчины.

Мазанке не дал конкретных прогнозов, какая доля украинцев останется в Германии, а какая вернется домой, однако по опыту приема беженцев с Балкан он предположил, что распределение может быть примерно равным. Многое будет зависеть не столько от трудоустройства, сколько от родственных обстоятельств.

"Исследования показали, что основой интеграции становится семья, а не работа, образование или владение языком", — пояснил он.

В то же время Мазанке подчеркнул, что получение немецкого гражданства, возможно через пять лет при условии работы и уплаты налогов, не будет препятствовать возвращению в Украину, а даже может стать стимулом для такого решения.

