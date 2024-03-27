logo

BTC/USD

70185.61

ETH/USD

3581.02

LTC/USD

97.13

USD/UAH

39.40

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Чем ответила Украина на призыв Германии заморозить войну
commentss НОВОСТИ Все новости

Чем ответила Украина на призыв Германии заморозить войну

Посол Украины в Германии Алексей Макеев считает, что после замораживания, война может вспыхнуть еще с большей силой

сегодня, 14:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Замораживание войны в Украине, о чем в последнее время много говорят в мире, привело бы лишь к более масштабному конфликту, который бы охватил большую часть Европы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает "NTV".

Чем ответила Украина на призыв Германии заморозить войну

Посол Украины в Германии Алексей Макеев. Фото: из открытых источников

Дипломат призвал немецких политиков, которые задумываются, стоит ли продвигать идею замораживания войны в Украине, вспомнить, как Украина, начиная с 2014-го года проводила многочисленные раунды переговоров с Россией, в которых участвовала и Германия. Тогда Киев пытался мирным путем решить конфликт.

"Эта заморозка привела лишь к тому, что сегодня бы в Европе бушевала огромная война", — сказал Алексей Макеев.

При этом посол добавил, что замораживание войны в Украине означало бы "оставить миллионы украинцев на оккупированных территориях".

Посол пояснил, что существует риск, что эти люди будут продолжать подвергаться пыткам, изнасилованиям и перемещениям со стороны россиян.

"Именно поэтому мы не согласны с замораживанием", — подчеркнул Алексей Макеев.

Он также отверг обвинения России в том, что Украина причастна к теракту под Москвой. По его словам, это "абсурдные обвинения".

Между тем, немецкое издание Welt объяснило, почему замораживание войны в Украине неизбежно. Немецкие аналитики считают, что в 2024 году Украине грозит переход в оборонную позицию, а к сентябрю может наступить критический момент в войне. Это произойдет, если западные партнеры не начнут передавать для украинских войск больше оружия. В то же время, есть много признаков того, что войну могут заморозить.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему ближайшие месяцы будут критически значимые: что нужно предпринимать Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.n-tv.de/politik/11-17-Ehemaliger-US-General-Sollte-Russland-gewinnen-waere-Deutschland-der-groesste-Verlierer--article23143824.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости