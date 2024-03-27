Чем ответила Украина на призыв Германии заморозить войну

Замораживание войны в Украине, о чем в последнее время много говорят в мире, привело бы лишь к более масштабному конфликту, который бы охватил большую часть Европы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает "NTV".

Посол Украины в Германии Алексей Макеев. Фото: из открытых источников

Дипломат призвал немецких политиков, которые задумываются, стоит ли продвигать идею замораживания войны в Украине, вспомнить, как Украина, начиная с 2014-го года проводила многочисленные раунды переговоров с Россией, в которых участвовала и Германия. Тогда Киев пытался мирным путем решить конфликт.

"Эта заморозка привела лишь к тому, что сегодня бы в Европе бушевала огромная война", — сказал Алексей Макеев.

При этом посол добавил, что замораживание войны в Украине означало бы "оставить миллионы украинцев на оккупированных территориях".

Посол пояснил, что существует риск, что эти люди будут продолжать подвергаться пыткам, изнасилованиям и перемещениям со стороны россиян.

"Именно поэтому мы не согласны с замораживанием", — подчеркнул Алексей Макеев.

Он также отверг обвинения России в том, что Украина причастна к теракту под Москвой. По его словам, это "абсурдные обвинения".

Между тем, немецкое издание Welt объяснило, почему замораживание войны в Украине неизбежно. Немецкие аналитики считают, что в 2024 году Украине грозит переход в оборонную позицию, а к сентябрю может наступить критический момент в войне. Это произойдет, если западные партнеры не начнут передавать для украинских войск больше оружия. В то же время, есть много признаков того, что войну могут заморозить.

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