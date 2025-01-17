Что происходит в Германии: почему пошли разговоры о блокировании помощи Украине

Пока Украина ждет ясности от новой администрации США по поводу будущей поддержки, тревожные сигналы поступают из Германии. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок косвенно выступила с критикой в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за его нежелания одобрить дополнительный пакет помощи для Украины на сумму 3 миллиарда евро (около 3,1 миллиарда долларов). О чем говорят такие заявления? Может ли Украина вслед за уменьшением помощи от Вашингтона столкнуться с тем, что подобным образом станет поступать и Берлин? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Есть три аспекта, которые следует учитывать

Заместитель директора Украинского института политики Владислав Дзивидзинский сразу акцентировал внимание на том, чтобы не называть происходящее в Германии блокированием помощи Украине, а, скорее, задержкой, максимум приостановкой. Ведь официальных документов о том, что Германия отказывается помогать или подобных заявлений от первых лиц государства по состоянию на сегодняшний день не прозвучало.

Эксперт предложил взглянуть на всю проблему в разрезе трех аспектов.

"Первый аспект – в ближайшее время в Германии должны пройти выборы в Бундестаг. В преддверии выборов всегда поднимаются острые темы, в медиа звучат очень много острых заявлений. И заключаются они с абсолютной очевидной логикой в преддверии любых выборов в демократической стране. Это соревнование за интересы, а, соответственно, и голоса разных групп избирателей. Идентификация – это очень важная вещь и для того, чтобы все партии не были одинаковыми, каждая берет какой-то свой сегмент. Анналена Бербок всегда и системно повторяет тезис помощи внешним партнерам и сейчас она это делает, как основной элемент привлечения внимания к себе и своей политической силе накануне выборов. За время своего пребывания в политике Олаф Шольц отметился, как тот, кто делает максимально взвешенную политику, но недостатком этого есть непонятная политика, как для европейских партнеров, так и для Украины. Поэтому первый аспект – это политические соревнования, которые порождают разного рода заявления, которые СМИ по-разному трактуют и воспринимают как какое-то уже принятое решение. А это всего-навсего политическая риторика накануне выборов", – отметил Владислав Дзивидзинский.

По его словам, второй аспект – это выборы в США, действия и заявления Дональда Трампа, которые еще при прошлой каденции сводились к тому, что Америка – the first, американские интересы прежде всего и в рамках такого главного тезиса он говорил неоднократно, что Америка платит слишком высокую цену за безопасность в Европе. А именно приводились цифры, что Америка – единственная страна, которая платит больше всех и Трамп не понимает, почему европейские страны не выделяют из своих профицитных бюджетов больше средств для того, чтобы выровнять эту ситуацию.

"Это очень многих в Европе испугало и сейчас накануне инаугурации Дональда Трампа, с одной стороны, есть риски того, что может уменьшиться и финансовая и военная поддержка Соединенных Штатов в рамках НАТО, а возможно и вообще радикальные звучат точки зрения о том, что Америка может выйти из НАТО, а, с другой стороны, является фактором наибольшей войны после Второй мировой в Европе. Фактор очень реален и Европа в целом сейчас крайне озабочена возможными рисками эскалации войны, вторжения и всех аспектов, которые только возможны ввиду российско-украинской войны. Если посмотреть, что вероятность уменьшения поддержки американцев в НАТО или полного выхода, каждая страна должна прежде всего заботиться о собственной безопасности самостоятельно. Поэтому любая приостановка или задержка военной, финансовой помощи воюющей Украине – дилемма, которую каждая страна решает самостоятельно – помогать Украине или позаботиться о себе. И в рамках этого тоже могут возникать подобные моменты и подобные заявления", – отметил эксперт.

И третий аспект, на котором остановился Владислав Дзивидзинский, заключается в том, что как бы это ни было обидно, но мы все хотим в Украине победы и согласны с общей позицией президента Владимира Зеленского, который говорит о том, что Европа обязана помогать в Украине для того, чтобы война не пришла на их территории, но это как с заимствованием денег.

"Позиция, что вы обязаны мне одолжить, я считаю, неправильна. Потому что, если посмотреть на это объективно, не с точки зрения украинских интересов и потребностей, то каждая страна делает жест доброй воли, находясь в общей дилемме – лучше помочь Украине, которая может стать щитом перед врагом или возможно лучше обеспечить себя, если Украина не сможет или не захочет продолжать борьбу. Еще есть дилемма типа того, что эффективно ли эти деньги будут использоваться там где-то далеко в Украине? Или, может быть, лучше это сделать другими способами. Дискуссия постоянно продолжается и она еще и меняется, исходя из обстоятельств, которые тоже не являются постоянными. Так что такая позиция Германии является не что иное как постоянным размышлением и колебанием, которое усиливается накануне выборов в Бундестаг и рисков реализации обещаний Трампа и уменьшения американской поддержки после его инаугурации и вступления в должность, а еще накануне возможного расширения военных действий со стороны России, которая может быть поддержана Китаем", – подытожил эксперт.

Позиция Шольца может быть обусловлена внутренними политическими соображениями

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко считает, что заявления Анналены Бербок указывают на внутреннее политическое напряжение в Германии по поводу уровня поддержки Украины. Слова Бербок можно расценивать как публичное давление на канцлера, чтобы заставить его пересмотреть свою позицию относительно дополнительной помощи Украине. Это также сигнал для Украины, что не вся немецкая политическая элита разделяет позицию канцлера и что позиция по выделению помощи может измениться.

"В теме также находится момент политической конкуренции, ведь 23 февраля состоятся досрочные выборы в немецкий парламент. Бербок является политическим оппонентом Шольца, хотя они работают в одном коалиционном правительстве. Бербок – представительница партии "Зеленых", Шольц – представитель СДПГ. Эти две партии имеют разные идеологические основы и приоритеты, между партиями существует много разногласий по подходам к фискальной политике, расходам и долгу. Если Зеленые выступают за максимальную финансовую поддержку Украины, СДПГ более склонны соблюдать баланс между помощью Украины и внутренними потребностями. Даже находясь в одной коалиции, партии продолжают конкурировать за влияние и продвижение своих идей. Одновременно с этим разногласия не гарантируют изменения курса, поскольку все партии в коалиции выступают за поддержку Украины, хотя и имеют разное видение ее объемов и условий", – отметила эксперт.

Что касается возможности уменьшения помощи Украине, то Ева Антоненко говорит, что как глава правительства канцлер Шольц играет ключевую роль в определении общей политики правительства, включая политику в отношении Украины.

"Бербок как министр иностранных дел, хотя не является ключевым лицом в бюджетных вопросах, влияет на определение внешнеполитических приоритетов, может делать определенные заявления, продвигать определенные инициативы, лоббировать вопросы поддержки Украины среди других стран, но полномочий для выделения средств Украине у нее нет. В этих условиях Шольц как федеральный канцлер имеет значительную власть и может фактически заблокировать или существенно ограничить выделение средств Украине, а также может налагать вето на определенные инициативы по помощи Украине или затягивать их реализацию. Позиция Шольца может быть обусловлена внутренними политическими соображениями, например необходимостью удовлетворять избирателей, которые могут быть недовольны значительными затратами на помощь другим странам. Германия, как и другие европейские страны, сталкивается с экономическими вызовами, в частности инфляцией и энергетическим кризисом. Германия не принимает решения в изоляции и позиция США и стран ЕС также имеет значение. Если поддержка со стороны других стран будет уменьшаться, Германия может пересмотреть свой уровень поддержки", – отметила эксперт Украинского института политики.

Кроме того, добавляет Ева Антоненко, поляризация мнений политиками во время избирательных кампаний — традиционная технология, и после выборов представители политсил могут смягчить свои позиции и начать достигать компромиссов. Также большое значение будут иметь результаты выборов и то, какие коалиция и правительство будут сформированы.

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