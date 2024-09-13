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Цинизму нет предела: что заявили у Шольца об ударах по РФ

Борис Писториус считает такие удары правом Украины на самооборону, но о том, что Берлин даст свои ракет по-прежнему не может быть и речи

сегодня, 16:06
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Кравцев Сергей

Уже больше года прошло, как Украина активно просит у Германии передать свои крылатые ракеты Taurus для ударов по противнику, но молчаливая позиция Берлина не изменилась. Но вот сейчас, когда зашел разговор о том, чтобы ВСУ наносили удары по территории РФ западным оружием союзников, Германия вдруг оживилась. В правительстве Шольца заявили, что не против таких ударов оружием других стран. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Tagesschau со ссылкой на министра обороны Бориса Писториуса.

Цинизму нет предела: что заявили у Шольца об ударах по РФ

Борис Писториус. Фото из открытых источников

"Международное право это позволяет", — заявил Борис Писториус о дальнобойных ударах в глубь России.

Вместе с тем министр подчеркнул, здесь все равно нужно согласие стран, которые предоставили Украине это оружие. 

Борис Писториус не решился давать оценку позиции США и Великобритании, которые до сих пор не сняли ограничения на применение предоставленных Украине ракет.

Глава оборонного ведомства Германии также отверг угрозы российского диктатора Владимира Путина, который называет эскалацией возможное разрешение на удары по РФ.

"Угрозы Путина – это угрозы Путина, больше ничего говорить не нужно. Он угрожает, когда вздумается, и соблазняет, когда считает нужным", — говорит немецкий министр.

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Ранее "Комментарии" писали – несмотря на контратаку РФ, ВСУ все равно идут вперед: что происходит на Курщине.




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