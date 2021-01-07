Демократия должна остаться победителем: Меркель резко высказалась по поводу захвата Капитолия

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Павел Зинченко
В четверг канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала президента США Дональда Трампа за хаос и насилие в Капитолии США. Выступая на виртуальном мероприятии, организованном консервативной партией ХСС Баварии, канцлер заявила, что изображения сторонников Трампа, штурмующих Капитолий в среду, заставили ее "рассердиться и опечалиться".
Меркель прокомментировала беспорядки в США
Рано утром в четверг Трамп впервые подтвердил, что покинет свой пост в конце этого месяца, хотя он утверждал, что выборы были сфальсифицированы.
Комментируя жертвы в среду у Капитолия, Меркель сказала, что это "трагично, что люди погибли той ночью", добавив, что она увидела проблеск надежды в том факте, что "Конгресс продолжил свою работу" после беспорядков.
Как сообщало издание "Комментарии", Зеленский прокомментировал захват Капитолия.
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