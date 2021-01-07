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Главная Новости Мир Германия Демократия должна остаться победителем: Меркель резко высказалась по поводу захвата Капитолия
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Демократия должна остаться победителем: Меркель резко высказалась по поводу захвата Капитолия

Меркель рассержена и опечалена захватом Капитолия

сегодня, 17:12
Автор:

Павел Зинченко

В четверг канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала президента США Дональда Трампа за хаос и насилие в Капитолии США. Выступая на виртуальном мероприятии, организованном консервативной партией ХСС Баварии, канцлер заявила, что изображения сторонников Трампа, штурмующих Капитолий в среду, заставили ее "рассердиться и опечалиться".

Демократия должна остаться победителем: Меркель резко высказалась по поводу захвата Капитолия

Меркель прокомментировала беспорядки в США

Ссылаясь на продолжающиеся необоснованные заявления Трампа о том, что он победил на выборах, а избранный президент Джо Байден "украл" голоса, Меркель сказала: "Я глубоко сожалею, что президент Трамп не признавал своего поражения с ноября, и вчера снова отказался сделать это. Возникли сомнения в исходе выборов, и это создало атмосферу, которая сделала возможными события последней ночи".

"Основное правило демократии: после выборов есть победитель и проигравший. Оба должны играть свои роли с порядочностью и чувством ответственности, чтобы сама демократия оставалась победителем", — добавила она.

Рано утром в четверг Трамп впервые подтвердил, что покинет свой пост в конце этого месяца, хотя он утверждал, что выборы были сфальсифицированы.

"Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, а факты подтверждают мою правоту, тем не менее, 20 января будет организованный переходный период", — сказал президент.

Комментируя жертвы в среду у Капитолия, Меркель сказала, что это "трагично, что люди погибли той ночью", добавив, что она увидела проблеск надежды в том факте, что "Конгресс продолжил свою работу" после беспорядков.

Как сообщало издание "Комментарии", Зеленский прокомментировал захват Капитолия.


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Источник: https://www.politico.eu/article/angela-merkel-slams-donald-trump-capitol-riot/
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