Действительно ли ряд стран обсуждают, как достичь мирной договоренности с РФ: ответ Шольца

На сегодняшний день несколько стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по безопасности, в какой форме может быть достигнута мирная договоренность с Россией. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает "Märkische Allgemeine Zeitung".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Канцлер отметил, что посреднические инициативы для прекращения войны в Украине были всегда.

"Например, сразу после начала войны Россия и Украина вели прямые переговоры друг с другом. Тогда переговоры провалились, потому что Россия использовала их лишь как предлог для одновременной переброски своих войск на восток для крупного наступления. Затем стало известно о массовых убийствах в Буче и Ирпене — невероятных преступлениях российских вооруженных сил в области прав человека против гражданского населения", — заявил Шольц.

Он подчеркнул, что массовые убийства украинцев в Киевской области лишили переговоры с Россией всякой основы. Некоторое время спустя зерновое соглашение было обсуждено, причем успешно.

При этом Шольц признал, что именно по вине российского диктатора Владимира Путина оно в какой-то момент снова было отменено.

Канцлер также напомнил, что велись переговоры о безопасности на Запорожской атомной электростанции и обмене пленными.

"В настоящее время ряд стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по безопасности, в какой форме может быть достигнута мирная договоренность. Но позвольте мне прояснить одну вещь: мир возможен в любое время. Путин просто должен прекратить свою варварскую кампанию и вывести свои войска", — высказался Олаф Шольц.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему в войне-2024 у Украины возникли серьезные проблемы: как исправить ситуацию.



