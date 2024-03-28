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Действительно ли ряд стран обсуждают, как достичь мирной договоренности с РФ: ответ Шольца

Олаф Шольц напомнил, что сразу после начала полномасштабной войны Россия и Украина вели прямые переговоры друг с другом

сегодня, 09:45 comments1610
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Кравцев Сергей
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На сегодняшний день несколько стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по безопасности, в какой форме может быть достигнута мирная договоренность с Россией. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает "Märkische Allgemeine Zeitung".

Действительно ли ряд стран обсуждают, как достичь мирной договоренности с РФ: ответ Шольца

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Канцлер отметил, что посреднические инициативы для прекращения войны в Украине были всегда.

"Например, сразу после начала войны Россия и Украина вели прямые переговоры друг с другом. Тогда переговоры провалились, потому что Россия использовала их лишь как предлог для одновременной переброски своих войск на восток для крупного наступления. Затем стало известно о массовых убийствах в Буче и Ирпене — невероятных преступлениях российских вооруженных сил в области прав человека против гражданского населения", — заявил Шольц.

Он подчеркнул, что массовые убийства украинцев в Киевской области лишили переговоры с Россией всякой основы. Некоторое время спустя зерновое соглашение было обсуждено, причем успешно. 

При этом Шольц признал, что именно по вине российского диктатора Владимира Путина оно в какой-то момент снова было отменено.

Канцлер также напомнил, что велись переговоры о безопасности на Запорожской атомной электростанции и обмене пленными.

"В настоящее время ряд стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по безопасности, в какой форме может быть достигнута мирная договоренность. Но позвольте мне прояснить одну вещь: мир возможен в любое время. Путин просто должен прекратить свою варварскую кампанию и вывести свои войска", — высказался Олаф Шольц.

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Источник: https://www.maz-online.de/lokales/brandenburg-havel/bundeskanzler-olaf-scholz-im-maz-interview-oder-tesla-putin-wagenknecht-wahl-in-brandenburg-NUQF3Q3OLJCHRNFULM4AQVOQA4.html
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