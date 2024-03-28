Действительно ли ряд стран обсуждают, как достичь мирной договоренности с РФ: ответ Шольца

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На сегодняшний день несколько стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по безопасности, в какой форме может быть достигнута мирная договоренность с Россией. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает "Märkische Allgemeine Zeitung".
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
Канцлер отметил, что посреднические инициативы для прекращения войны в Украине были всегда.
Он подчеркнул, что массовые убийства украинцев в Киевской области лишили переговоры с Россией всякой основы. Некоторое время спустя зерновое соглашение было обсуждено, причем успешно.
При этом Шольц признал, что именно по вине российского диктатора Владимира Путина оно в какой-то момент снова было отменено.
Канцлер также напомнил, что велись переговоры о безопасности на Запорожской атомной электростанции и обмене пленными.
Читайте также на портале "Комментарии" — почему в войне-2024 у Украины возникли серьезные проблемы: как исправить ситуацию.
Обсуждения
Новости