Россия может готовить как масштабные провокации против стран НАТО, так и полномасштабное противостояние. Руководитель ЦПД СНБО лейтенант Андрей Коваленко рассказал, на какие угрозы могут указывать действия России.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Он отметил, что странам НАТО следует понять одну простую вещь: использование теневого флота для "кабельных" диверсий – это лишь один пример, который россияне могут применять для считывания реакции Альянса.

Коваленко предупредил, что так же россияне могут применять "сделки под чужим флагом", или беженцев, или вооруженных наемников против стран НАТО в будущем "как в пограничных, так и с заходом в условную Нарву в Эстонии, или куда-нибудь еще".

“Они готовятся”, — предупредил Коваленко, и добавил: “Когда я говорю, что нападение на Балтию через 4-6 лет реально, если политика Запада по отношению к России не изменится, я кроме аналитики и другой информации полагаюсь на собственное понимание российской ментальности. Они не просто так привлекли КНДРовцев. Где гарантии, что с территории РФ против НАТО не будет воевать Хезболла в будущем? Кто дает такие гарантии? Напротив, я считаю такой сценарий вполне реальным, если прямо сейчас не дать России по зубам”.

Он призвал союзников собраться и подчеркнул, что это важно.

Напомним, что в РФ готовятся ко Дню победы 9 мая. В рамках этого мероприятия, как писал портал "Комментарии", планируют провести акции, направленные на смену имиджу России на международной арене.

В Центре национального сопротивления отмечали, что враг планирует пропагандистскую акцию на годовщину Ялтинской конференции. Кремль намерен оправдать свои действия в Украине перед Западом.



