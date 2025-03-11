Дроны массово атаковали Москву: множество повреждений, что известно о погибших и раненых

Утром, 11 марта, неизвестные беспилотники продолжили массированно атаковать Москву. В результате атаки повреждены дома, есть погибший и пострадавшие. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщениях российских Telegram-каналов.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

По состоянию на утро, российское ПВО продолжает отражать атаку дронов на Москву. По словам мэра столицы РФ, Сергея Собянина, к этому времени якобы было сбито 73 беспилотника, летевших на город.

В результате атаки дронов зафиксировано множество повреждений жилых домов и не только.

Обломки одного из дронов повредили многоэтажный дом в Москве на Домодедовской улице.

Глава городского округа Домодедово сообщил, что в Подмосковье после атаки БпЛА произошло возгорание на парковке "Мираторга". Выгорели полностью более 20 авто. Один из сотрудников, а именно — охранник, погиб, так как находился в этот момент около машины.

Около 5 утра беспилотник влетел в многоэтажный дом в Раменском. В квартире на последнем этаже возник пожар. Повреждено как минимум 7 квартир, предварительно, никто не пострадал.

Также отметим, что в связи с атакой БпЛА в Москве и Подмосковье временно была прекращена работа нескольких аэропортов, а именно.

Один из беспилотников врезался в частный дом коттеджном поселке Высокий Берег. Там был пожар.

"Отбита самая массированная атака вражеских БпЛА на Москву. Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС МО за отличную работу", — написал Собянин.

В Минобороны РФ примерно в 7:30 по киевскому времени отчитались, что за ночь якобы было сбито 337 дронов. Больше всего над территорией Курской области — 126 единиц.

"91 БПЛА — над территорией Московской области, 126 БПЛА — над территорией Курской области, 38 БПЛА — над территорией Брянской области, 25 БПЛА — над территорией Белгородской области, 22 БПЛА – над территорией Рязанской области, 10 БПЛА — над территорией Калужской области, восемь БПЛА — над территорией Липецкой области, восемь БПЛА — над территорией Орловской области, шесть БПЛА — над территорией Воронежской области и три БПЛА — над территорией Нижегородской области", — говорится в публикации.

Некоторые военкоры РФ пишут, что этой ночью была самая масштабная атака дронами по территории России. Однако официально эту информацию пока не подтверждали.

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