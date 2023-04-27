Дружба Турции и России: Путин похвастался сотрудничеством с Эрдоганом и новой АЭС

27 апреля Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по видеосвязи приняли участие в торжественной церемонии по случаю ввоза российского ядерного топлива на АЭС "Аккую". Перед тем, во время звонка Эрдоган поблагодарил Путина за его вклад в строительство АЭС. В свою очередь глава Кремля начал хвастаться успешным сотрудничеством. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин похвастался станцией, которую строили россияне.

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"Одновременно осуществляется строительство 4 блоков, 4800 мегаватт мощности, это самая большая станция сейчас. На этой станции многоступенчатая система безопасности, потребности Турции будут покрываться на 10% от производства атомной энергии. Количество персонала превышает 30 000 человек", — заявил Путин.

Кроме того, он похвастался, что в 2022 году торговый оборот между странами превысил 62 миллиарда долларов. Также глава Кремля не оставляет свои планы по торговле российским газом через Турцию.

"Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе. Поставка российского газа в третьи страны будет осуществляться при совершении соглашений через запускаемый в Турции газовый хаб", сказал Путин.

На мероприятии выступил также глава МАГАТЭ Гросси. Пока Россия не оставляет попыток устроить провокации на ЗАЭС в Украине.

"Я посмотрел АЭС "Аккую", и это очень большой успех, МАГАТЭ поддерживает проект", — заявил Гросси.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Турция не собирается вводить санкции против РФ. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не ввела и не намерена вводить санкции против России по примеру Запада, поскольку руководствуется собственными экономическими интересами.