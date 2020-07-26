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ДТП в Берлине: водитель въехал в толпу людей, есть пострадавшие

Водитель потерял управление транспортным средством

сегодня, 12:50
Автор:

Светлана Шкурупий
ДТП в Берлине: водитель въехал в толпу людей, есть пострадавшие

В столице Германии сегодня утром, 26 июля, случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало много людей. Такую информацию предоставило местное издание Bild.

Известно, что в 7 часов утра (по местному времени) недалеко от Берлинского зоопарка произошла авария. 24-летний водитель черного Mercedes на большой скорости въехал в толпу людей. В результате столкновения пострадало семь человек, три из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии. Один человек оказался в ловушке, зажатый под автомобилем. Спасатели, которые прибыли на место происшествия, его реанимировали.

Полиция не рассматривает версию теракта, причину ДТП выясняют, но по предварительной информации, водитель потерял контроль над транспортным средством. Виновник происшествия задержан полицией.

На месте ДТП работает пожарная бригада и два спасательных вертолета. Также полицейские вместе со служебными собаками осматривают территорию и автомобиль, который врезался в толпу людей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на Закарпатье депутат на внедорожнике устроил смертельное ДТП



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