logo

BTC/USD

66399.17

ETH/USD

3339.72

LTC/USD

100.07

USD/UAH

39.45

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Две министерши из Германии решили пожениться
commentss НОВОСТИ Все новости

Две министерши из Германии решили пожениться

Пара немецких политиков Йозефина Пауль и Катя Майер объявили, что поженятся в этом году.

сегодня, 11:55
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Немецкие политики Йозефина Пауль и Катя Майер, уже несколько лет находящиеся в отношениях, объявили о желании жениться. По их словам, свадьба состоится не раньше сентября 2024 года, после парламентских выборов в Саксонии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкие СМИ.

Две министерши из Германии решили пожениться

Катя Майер и Йозефина Пауль. Фото из открытых источников

Йозефина Пауль с 2022 года занимает должность министра по делам детей, молодежи, семьи, равенства, беженства и интеграции земли Северный Рейн-Вестфалия, а ее партнерша Катя Майер в 2019 году стала министершей демократии и юстиции Саксонии.

Женщины рассказывают, что их любовь сейчас на расстоянии, ведь они должны работать в разных землях Германии, поэтому начинают свой день через видеосвязь.

"Мы вместе пьем кофе через FaceTime каждое утро в 6:30", — говорят женщины и добавляют, что они подмигивают друг другу в Бундестаге.

45-летняя Катя Майер рассказала, что влюбилась в коллегу в 30-летнем возрасте. К тому же, раньше обе женщины имели отношения с мужчинами. Впервые женщины публично рассказали о своих отношениях в 2021 году.

Йозефина Пауль утверждает, что их желание узаконить свои отношения не политический шаг, касается только "любви и взаимного желания доказать это чувство браком". А 42-летняя Катя Майер уверяет, что "гомосексуальность должна быть видна, в том числе и на улице". По словам министерши, несмотря на поддержку большинства населения однополых браков, в Германии до сих пор можно получить открытки с оскорблениями.

Йозефина Пауль и Катя Майер продолжали выступать за легализацию однополых браков в Германии, пока 1 октября 2017 года он не начал действовать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что однополая пара из Украины вышла замуж в Великобритании.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев поддерживают легализацию однополых браков в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/katja-meier-und-josefine-paul-wollen-heiraten-gruene-liebe-in-der-politik-87739730.bild.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

бандерівець

сегодня, 12:02

от це точно та новина, яку варто виставляти..... ви кінчені придурки

Зеленский президент

сегодня, 11:36

Тоже мне новость.


Новости

Все новости