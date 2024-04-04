Две министерши из Германии решили пожениться

Немецкие политики Йозефина Пауль и Катя Майер, уже несколько лет находящиеся в отношениях, объявили о желании жениться. По их словам, свадьба состоится не раньше сентября 2024 года, после парламентских выборов в Саксонии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкие СМИ.



Катя Майер и Йозефина Пауль. Фото из открытых источников

Йозефина Пауль с 2022 года занимает должность министра по делам детей, молодежи, семьи, равенства, беженства и интеграции земли Северный Рейн-Вестфалия, а ее партнерша Катя Майер в 2019 году стала министершей демократии и юстиции Саксонии.

Женщины рассказывают, что их любовь сейчас на расстоянии, ведь они должны работать в разных землях Германии, поэтому начинают свой день через видеосвязь.

"Мы вместе пьем кофе через FaceTime каждое утро в 6:30", — говорят женщины и добавляют, что они подмигивают друг другу в Бундестаге.

45-летняя Катя Майер рассказала, что влюбилась в коллегу в 30-летнем возрасте. К тому же, раньше обе женщины имели отношения с мужчинами. Впервые женщины публично рассказали о своих отношениях в 2021 году.

Йозефина Пауль утверждает, что их желание узаконить свои отношения не политический шаг, касается только "любви и взаимного желания доказать это чувство браком". А 42-летняя Катя Майер уверяет, что "гомосексуальность должна быть видна, в том числе и на улице". По словам министерши, несмотря на поддержку большинства населения однополых браков, в Германии до сих пор можно получить открытки с оскорблениями.

Йозефина Пауль и Катя Майер продолжали выступать за легализацию однополых браков в Германии, пока 1 октября 2017 года он не начал действовать.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что однополая пара из Украины вышла замуж в Великобритании.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев поддерживают легализацию однополых браков в Украине.