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Еще одна страна Европы подтвердила мутирующий коронавирус

Женщина с новой разновидностью коронавируса прилетела авиарейсом из Великобритании

сегодня, 12:09
Автор:

Сергей Медведев

Власти Германии подтвердили случай заражения новым штаммом коронавируса. 

Еще одна страна Европы подтвердила мутирующий коронавирус

Коронавирус под микроскопом

Мутирующий вирус обнаружили у женщины, которая прилетела в Германию из Великобритании. По прилету из аэропорта "Хитроу" (Лондон) пассажирка авиарейса сдала тест в немецком Франкфурте-на-Майне. Анализ показал наличие COVID-19 нового типа. Женщину отправили на самоизоляцию — она находится в доме родственников, которые приняли ее у себя в Баден-Вюртемберге. Вместе с ней на карантине находятся и трое контактировавших с ней граждан.

Местные власти указывают на то, что это первый случай подобного заражения в стране.

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что этот вариант "до 70 процентов более заразен", чем его уже известный предшественник.

Как сообщал портал "Комментарии", согласно британскому исследованию, опубликованному в четверг, 24 декабря, новый вариант коронавируса, обнаруженный в Великобритании, на 50-74% более заразен. Авторы высказывают опасения по поводу возможного количества смертей и госпитализаций. 

На основе имеющихся предварительных данных в исследовании делается вывод, что вариант Sars-Cov-2 предположительно является причиной резкого увеличения числа случаев заболевания на юго-востоке Англии в последние недели.
Напомним, а  данный момент Министерство здравоохранения Украины,  как известно,  утвердило план вакцинации от коронавирусной инфекции. Согласно стратегии Минздрава,  предусматривается вакцинация 23 млн украинцев. Как  рассказал в интервью "Радио НВ" главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, для  вакцинации  нужно будет 40 млн доз вакцины от коронавируса.
 


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Источник: https://www.dw.com/uk/u-nimechchyni-vpershe-vyiavyly-novu-mutatsiiu-koronavirusu-z-velykobrytanii/a-56055933?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
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