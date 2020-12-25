Еще одна страна Европы подтвердила мутирующий коронавирус

Власти Германии подтвердили случай заражения новым штаммом коронавируса.

Коронавирус под микроскопом

Мутирующий вирус обнаружили у женщины, которая прилетела в Германию из Великобритании. По прилету из аэропорта "Хитроу" (Лондон) пассажирка авиарейса сдала тест в немецком Франкфурте-на-Майне. Анализ показал наличие COVID-19 нового типа. Женщину отправили на самоизоляцию — она находится в доме родственников, которые приняли ее у себя в Баден-Вюртемберге. Вместе с ней на карантине находятся и трое контактировавших с ней граждан.

Местные власти указывают на то, что это первый случай подобного заражения в стране.

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что этот вариант "до 70 процентов более заразен", чем его уже известный предшественник.

Как сообщал портал "Комментарии", согласно британскому исследованию, опубликованному в четверг, 24 декабря, новый вариант коронавируса, обнаруженный в Великобритании, на 50-74% более заразен. Авторы высказывают опасения по поводу возможного количества смертей и госпитализаций.

На основе имеющихся предварительных данных в исследовании делается вывод, что вариант Sars-Cov-2 предположительно является причиной резкого увеличения числа случаев заболевания на юго-востоке Англии в последние недели.

а данный момент Министерство здравоохранения Украины, как известно, утвердило план вакцинации от коронавирусной инфекции . Согласно стратегии Минздрава, предусматривается вакцинация 23 млн украинцев. Как рассказал в интервью "Радио НВ" главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, для вакцинации нужно будет 40 млн доз вакцины от коронавируса.

Напомним,

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