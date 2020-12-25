Еще одна страна Европы подтвердила мутирующий коронавирус

Язык
Coinspot 25.12.2020
BTC/USD
23956.43
ETH/USD
624.38
LTC/USD
116.11
НБУ 25.12.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
34.75
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Сергей Медведев
Власти Германии подтвердили случай заражения новым штаммом коронавируса.
Коронавирус под микроскопом
Мутирующий вирус обнаружили у женщины, которая прилетела в Германию из Великобритании. По прилету из аэропорта "Хитроу" (Лондон) пассажирка авиарейса сдала тест в немецком Франкфурте-на-Майне. Анализ показал наличие COVID-19 нового типа. Женщину отправили на самоизоляцию — она находится в доме родственников, которые приняли ее у себя в Баден-Вюртемберге. Вместе с ней на карантине находятся и трое контактировавших с ней граждан.
Местные власти указывают на то, что это первый случай подобного заражения в стране.
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что этот вариант "до 70 процентов более заразен", чем его уже известный предшественник.
Как сообщал портал "Комментарии", согласно британскому исследованию, опубликованному в четверг, 24 декабря, новый вариант коронавируса, обнаруженный в Великобритании, на 50-74% более заразен. Авторы высказывают опасения по поводу возможного количества смертей и госпитализаций.На основе имеющихся предварительных данных в исследовании делается вывод, что вариант Sars-Cov-2 предположительно является причиной резкого увеличения числа случаев заболевания на юго-востоке Англии в последние недели.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости