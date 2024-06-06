Есть ли надежда на мирные переговоры: Шольц рассказал о своих ожиданиях от саммита мира

Есть все основания говорить, что около 150 стран мира примут участие в Глобальном саммите мира, который на следующей неделе должен состояться в Швейцарии. Тем не менее, нет надежды, что на нем будут обсуждать мирные переговоры между Украиной и Россией. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает "Tagesschau".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Там не будет мирных переговоров. Мы все еще далеки от этого, пока Россия верит, что сможет достичь своих целей на поле боя", — заявил немецкий канцлер.

Глава немецкого правительства отметил, что цель саммита – привлечь как можно больше стран всего мира, чтобы дать четко понять России, что Устав ООН и Международное право действуют. А для того, чтобы говорить о каких-то мирных переговорах, нужно, чтобы Москва вывела все свои войска из Украины.

"Но в том, что граждане беспокоятся о мире, нет ничего наивного или непристойного", — добавил Олаф Шольц.

Кроме того, канцлер отметил, что Бундесвер должен быть усилен, а Украина должна получить всю необходимую ей помощь.

Читайте также на портале "Комментарии" — под давлением Швейцарии и стран Глобального Юга в проект решения Саммита мира внесли невыгодные Украине поправки, которые угрожают безальтернативному статусу формулы мира президента Владимира Зеленского и открывают путь к другим мирным инициативам. Об этом пишет "УП", ссылаясь документ по итогам саммита, который якобы уже разослали в столицы стран участниц мероприятия.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Раде отреагировали на неприятное решение швейцарского парламента перед саммитом мира.



