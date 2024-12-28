Есть ли у Шольца шанс быть переизбран на повторный срок: прогноз СМИ

В Германии 23 февраля 2025 г. состоятся новые выборы в Бундестаг, и шансы Олафа Шольца на переизбрание на пост канцлера значительно снизились.

Олаф Шольц. Фото: DW

Согласно им, поддержка партии Шольца, Социал-демократической партии Германии (СДПГ) сейчас колеблется на уровне 14-16%, в то время как оппозиционный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз) имеет значительно большую поддержку – 31-33%.

Как отмечается в публикации, по сравнению с предыдущими выборами 2021 года, когда разница в поддержке между партиями составляла всего 9,5%, сейчас ситуация кардинально изменилась.

"Разрыв слишком велик, чтобы его преодолеть", — отметил руководитель социологического института INSA Герман Бинкерт.

Аналитики, с которыми пообщалось издание, убеждены, что единственным шансом на победу Шольца являются серьезные ошибки со стороны его соперника, Фридриха Мерца или его партии. В противном случае, вероятно, Шольц проиграет на выборах и потеряет должность канцлера в пользу Мерца.

В контексте политической ситуации в Германии недавно президент Франк-Вальтер Штайнмайер принял решение о роспуске парламента, подчеркнув, что стране необходимо стабильное правительство в сложные времена. Подготовка к выборам нового состава Бундестага уже началась, и они состоятся 23 февраля 2025 года. Депутатов будут выбирать на 4 года.

Основными претендентами на должность канцлера остаются действующий канцлер Олаф Шольц (СДПГ) и лидер оппозиции Фридрих Мерц (ХДС).

Кроме того, 6 ноября 2023 года Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера, что еще больше обострило политическую ситуацию в стране.

Портал "Комментарии" ранее писал, что канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность в том, что Дональд Трамп, избранный президентом США, понимает важность сильной Украины для прекращения войны.