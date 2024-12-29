"Это не случайность": почему Германия требует новых санкций против РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала к введению новых санкций против российского теневого флота после очередного инцидента в Балтийском море, где был поврежден важный подводный кабель. Об этом сообщает WAZ.

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото из открытых источников

Власти Финляндии заподозрили диверсию и задержали нефтяной танкер, который, как оказалось, принадлежит к этому флоту. Бербок подчеркнула серьезную угрозу безопасности и инфраструктуре Европы.

Немецкий министр иностранных дел выразила обеспокоенность постоянными атаками на подводные кабели в Балтийском море, отметив, что это не случайность, а прямая угроза для стабильности региона. Она потребовала введения дополнительных санкций против российских судов, которые используются для обхода международных ограничений.

"Сейчас корабли повреждают важные подводные кабели в Балтийском море почти каждый месяц. В случайность более чем трудно поверить. Это срочный тревожный звонок для всех нас", – сказала Анналена Бербок.

В настоящее время под санкции ЕС попали более 50 судов, которые используются Россией для обхода международных ограничений, в том числе в транспорте нефти. В то же время Бербок отметила необходимость инвестирования в национальную защиту и усиление сотрудничества с НАТО и ЕС для противодействия гибридным угрозам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Администрация Джо Байдена обсуждает возможность введения новых "серьезных санкций" против российского энергетического сектора до конца своего срока. Со ссылкой на собеседников WP отмечает, что среди обсуждаемых в команде Байдена мероприятий — новые ограничения против "теневого флота", который перевозит российскую нефть в обход действующих санкций, а также против российских экспортеров нефти, которые еще не находятся под санкциями. Кроме того, в действующей администрации обсуждают отзыв лицензий, позволяющих банкам обрабатывать транзакции, связанные с российскими энергоносителями.