Это уже не остановит Путина: Мерц признал свой провал в войне в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц 9 июля, выступая в Бундестаге, заявил, что дипломатические рычаги в попытках прекратить агрессию России против Украины полностью исчерпаны. Он также подтвердил решимость Германии и дальше поддерживать Украину в ее борьбе за независимость и безопасность.

Канцлер Германии Фридрих Мерц . Фото: DW

Во время парламентских дебатов по госбюджету Мерц четко дал понять, что ситуация остается угрожающей, и Берлин должен принимать стратегически важные решения.

"Мы должны трезво оценить реальность, в которой мы находимся. Несмотря на давление и сопротивление пророссийских правых сил в парламенте, мы не прекратим поддержку Украины. Она будет продолжена", — подчеркнул канцлер.

Он также подчеркнул, что дипломатические механизмы не имеют силы, когда перед лицом мира нарушающий международное право режим ставит под сомнение само существование другого государства и открыто пытается разрушить демократические основы в Европе с помощью военной силы.

"Когда преступный режим стремится ликвидировать не только суверенную страну, но и саму идею свободы в Европе, мы не можем оставаться в стороне. Федеральное правительство сделает все возможное, чтобы помешать этому", — подчеркнул Мерц.

Стоит напомнить, что министр обороны Германии Борис Писториус еще в июне объявил о решении предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере 1,9 миллиарда евро.

Кроме того, продолжаются активные переговоры между Германией и США о поставках Украине систем противовоздушной обороны Patriot, имеющих критическое значение в условиях постоянных ракетных атак со стороны России.

Как уже писали "Комментарии", Украина уже не первый год ожидает крылатые ракеты Taurus от Германии. Обсуждение возможности их передачи началось еще при канцлере Олафе Шольце, а с приходом Фридриха Мерца тема вновь набрала обороты. Несмотря на затяжную паузу, вероятность снабжения ракет остается — правда, процесс может состояться в закрытом формате.