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Европа начинает ускоряться: какое вооружение получит Украина, чтобы прекратить ракетный террор РФ

Германия подтвердила, что поставит Украине две системы Patriot

1 августа 2025, 12:22
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Кравцев Сергей

Из Германии пришли позитивные новости о том, что Берлин поставит Украине две системы противовоздушной обороны Patriot после достижения соглашения с США о том, что ненцы будут первыми в очереди на получение новых систем вместо переданных. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Европа начинает ускоряться: какое вооружение получит Украина, чтобы прекратить ракетный террор РФ

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Глава немецкого оборонного ведомства отметил, что благодаря обязательствам США "Германия может сначала предоставить Украине пусковые установки, а затем дополнительные компоненты системы Patriot".

Бундесвер сначала доставит дополнительные пусковые установки Patriot в Украину в ближайшие дни, а затем, через два-три месяца, передаст другие элементы системы.

Взамен Германия получит от США в ускоренном темпе новые системы Patriot.

Стоит напомнить, 14 июля президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Рютте в Вашингтоне заявил, что США не будут поставлять оружие Украине бесплатно – теперь его закупку будут оплачивать европейские страны и Канада.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинским властям сейчас удалось договориться о трех системах ПВО Patriot из десяти необходимых. Впрочем, необходимы также ракеты, дроны, РЭБы и стабильное финансирование армии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время общения с представителями медиа.

Также издание "Комментарии" сообщало – США включились в активные переговоры с рядом стран о передаче систем противовоздушной обороны Patriot Украине.




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