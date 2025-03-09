Германия бьет тревогу: Трамп может лишить армию страны важной поддержки

В Германии выражают обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может прекратить поддержку истребителей F-35. Это опасение возникло после того, как Соединенные Штаты прекратили поставки оружия и разведывательных данных Украине, сообщают немецкие издания Handelsblatt и Bild.

Фото: из открытых источников

Интервью с военным экспертом, опубликованное в Handelsblatt, содержит призыв к спокойствию, поскольку маловероятно, что США приостановят поддержку истребителей для Люфтваффе. По словам источника, "мы сможем использовать F-35, пока не закончатся запчасти или пока самолеты не будут нуждаться в обновлении систем".

Handelsblatt также напомнил, что компания Lockheed Martin уже сталкивалась с проблемами в программном обеспечении для истребителей F-35, что привело к задержке поставок самолетов в Данию, Норвегию и Бельгию.

Иоганн Вадефул, заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, заявил, что Бундестаг не намерен отказываться от контракта на F-35. Однако депутат Инго Гедехенс отметил, что необходимо более подробно изучить этот вопрос.

"Могут ли американские вооружения, которые мы закупили для Бундесвера, быть просто отключены из-за импульсивного решения Трампа? Это абсолютно недопустимо, и мы должны немедленно серьезно рассмотреть этот вопрос", — отметил он.

Напомним, США приостановили поставки военной помощи Украине и отменили доступ к разведданным. Великобритания, Франция и другие европейские партнеры продолжают предоставлять Украине разведданные, но их возможности значительно ограничены.

Аналитики предупреждают, что прекращение доступа к разведданным может оказать негативное влияние на ситуацию на фронте, особенно на способность Украины проводить дальнобойные удары.

Ранее, как писали "Комментарии", Илон Маск высказался об одном из самых дорогих американских военных проектов — истребителе F-35. По его словам, эти самолеты – пережиток прошлого, и им на смену должны прийти беспилотные системы.