В Германии разгорелась дискуссия по поводу будущего социальной системы. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что в нынешнем виде германский социальный государственный механизм больше не может финансироваться. По его словам, расходы на пенсии, здравоохранение, уход за пожилыми и выплаты государственной помощи (Bürgergeld) вышли из-под контроля.

Германия больше не справляется с соцвыплатами: кому грозят санкции среди населения

Эксперты предлагают жесткие мероприятия по экономии. Профессор Бернд Раффельхюшен в разговоре с BILD отметил, что нужно ввести период самофинансирования при уходе за пожилыми и обязать граждан оплачивать часть медицинских расходов из собственного кармана.

Проблемой остаются и пенсии: в этом году федеральное правительство выделило 121 млрд евро для покрытия дефицита пенсионной системы. Экономистка Вероника Гримм призывает привязать пенсионный возраст к продолжительности жизни, отменить "пенсию в 63 года" и сократить дополнительные выплаты типа "материнской пенсии".

Особое внимание уделяется Bürgergeld – помощи, на которую в 2025 году уйдет 42,6 млрд евро.

"Стимулирующие мероприятия в Германии направлены на социальную помощь, а не на трудоустройство. Расходы на миграцию непрерывно растут и не имеют конца", – отметил Раффельхюшен.

Вероника Грим, в свою очередь, предлагает активнее привлекать мигрантов к работе и вводить санкции против тех, кто трудоспособен, но не работает. По ее словам, без серьезных реформ Германия рискует окунуться в долги, а коалиционный партнер Мерца — СДПГ — сопротивляется любым радикальным изменениям.

