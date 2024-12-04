Германия готова отправить свои войска в Украину: названо одно условие

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намекнула на возможность участия немецких военных в составе миротворческих сил в Украине. По ее словам, Германия должна поддерживать идеи, которые будут служить миру в Украине.

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото из открытых источников

Накануне встречи министров иностранных дел стран НАТО Анналена Бербок заявила, что может потребоваться "международное присутствие для обеспечения прекращения огня" в Украине. На дополнительный вопрос, какую роль в этом будет играть Германия, Бербок ответила: "Только мы, европейцы, можем защитить мир". Кроме того, по ее словам, такой вариант будет "поддержан всеми нашими силами со стороны Германии".

Немецкое издание Welt указывает, что Германия может отправить свои войска в Украину в случае перемирия.

"При прекращении огня между Украиной и Россией для обеспечения мира также могут быть привлечены немецкие солдаты", — указывает Бербок.

Это первый случай, когда член немецкого правительства высказывается об этой части возможной мирного плана Дональда Трампа. Ранее команда Трампа отмечала, что одним из вариантов мирного плана предусматривается прекращение боевых действий и создание нейтральной зоны, которая будет охраняться международными силами, но без участия США.

Новый верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас на выходных уже заявила, что считает возможным, чтобы европейские солдаты обеспечили возможное прекращение огня в Украине. По ее словам, солдаты для этого могут быть из стран, которые уже высказывались открытыми для дискуссий по отправке войск в прошлом. К ним можно отнести Францию, Великобританию и страны Балтии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на возможное присутствие миротворцев в Украине и заявили, что такая идея должна быть одобрена обеими сторонами.

Также "Комментарии" писали, что в Польше призвали принять Украину перемирие, однако назвали его важные условия.