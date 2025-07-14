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Германия готова убивать россиян: Писториус сделал резкое заявление

Немецкие войска готовы убивать российских солдат в случае нападения РФ на страны НАТО.

14 июля 2025, 17:05
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Автор:
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Slava Kot

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие солдаты будут готовы убивать российских военных, если Россия совершит нападение на страны НАТО. Таким образом, Германия, которая десятилетиями соблюдала политику военного воздержания, открыто заявила о готовности применить силу против РФ.

Германия готова убивать россиян: Писториус сделал резкое заявление

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: DW

Борис Писториус в интервью Financial Times заявил, что для мира нужна сила и Германия готова применить ее, если произойдет нападение России на любую страну члена НАТО.

"Я всегда был убежден, что если вы хотите говорить о мире и разрядке на равных условиях, вы можете это делать только с позиции силы, только на равных. Мы хотим жить с вами в мире, но не думайте, что мы слабы или что мы не будем защищаться", — сказал Писториус, имея в виду россиян.

По словам Писториуса, ранее британцы, американцы и французы были в Германии, чтобы защищать восток. Но сегодня восточный фланг проходит по линии Польши, Литвы и других стран Балтии, которые глава Минобороны Германии обещает защищать.

В 2025 году Германия впервые после Второй мировой войны разместила постоянный контингент своих вооруженных сил за пределами страны – в Литве. Это часть усилий Североатлантического союза по усилению обороны восточного фланга НАТО, в частности, в Балтийском регионе из-за агрессии России против Украины.

"Войска Германии будут готовы убивать российских солдат в случае нападения Москвы на государство-член НАТО. Если сдерживание не сработает и Россия нападет, это произойдет? Да", — добавил Писториус.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский прогнозирует нападение России на НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Германия отказала Украине в ракетах Taurus.



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Источник: https://www.ft.com/content/a9c8d754-bea4-4f5a-887c-b2898b5d0dd3
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