Германия готовит экстренное обращение в США через Украину: важные детали

Во время визита в Вашингтон министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль планирует призвать США к более решительной позиции в отношении России и усилению санкционного давления на Кремль.

Йоганн Вадефуль. Фото: DW

В МИД Германии подчеркивают: поездка проходит на фоне серьезной геополитической нестабильности. Несмотря на то, что Украина инициирует мирные предложения и пытается открыть путь к переговорам о прекращении войны, Россия продолжает отвечать агрессией и массированными ударами по мирным городам.

Вашингтон, по словам немецких дипломатов, пытается остановить войну в центре Европы из-за активной дипломатии. Вадефуль, со своей стороны, поддерживает эти шаги и во время переговоров в США призывает к немедленному прекращению огня и переходу к содержательному мирному процессу.

"Мы стремимся к прекращению кровопролития в Украине, к настоящему прекращению огня и длительного мира. Но для этого необходимо заставить Путина сесть за стол переговоров. Это возможно только путем усиленного международного давления. ЕС уже работает над новыми санкциями, и мы ожидаем, что Конгресс США также будет действовать решительно", — говорится в МИДе.

Ранее лидеры Франции, Великобритании, Польши и Германии заявили, что в случае отказа России от 30-дневного прекращения огня в Москву будут применены дополнительные санкции.

Владимир Путин предложил прямые переговоры в Стамбуле — этот шаг на Западе восприняли как попытку сорвать давление, демонстрируя формальную готовность к диалогу.

Между тем, в США растет поддержка законопроекта "Sanctioning Russia Act of 2025", предусматривающего жесткие экономические ограничения: 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российские энергоносители, и блокирование финансовых операций с госкомпаниями РФ.

Как уже писал портал "Комментарии", вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль публично опроверг заявление о том, что с Украины сняты ограничения на использование дальнобойного оружия против России.