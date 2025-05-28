Германия готовит экстренное обращение в США через Украину: важные детали

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Во время визита в Вашингтон министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль планирует призвать США к более решительной позиции в отношении России и усилению санкционного давления на Кремль.
Йоганн Вадефуль. Фото: DW
В МИД Германии подчеркивают: поездка проходит на фоне серьезной геополитической нестабильности. Несмотря на то, что Украина инициирует мирные предложения и пытается открыть путь к переговорам о прекращении войны, Россия продолжает отвечать агрессией и массированными ударами по мирным городам.
Вашингтон, по словам немецких дипломатов, пытается остановить войну в центре Европы из-за активной дипломатии. Вадефуль, со своей стороны, поддерживает эти шаги и во время переговоров в США призывает к немедленному прекращению огня и переходу к содержательному мирному процессу.
Ранее лидеры Франции, Великобритании, Польши и Германии заявили, что в случае отказа России от 30-дневного прекращения огня в Москву будут применены дополнительные санкции.
Владимир Путин предложил прямые переговоры в Стамбуле — этот шаг на Западе восприняли как попытку сорвать давление, демонстрируя формальную готовность к диалогу.
Между тем, в США растет поддержка законопроекта "Sanctioning Russia Act of 2025", предусматривающего жесткие экономические ограничения: 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российские энергоносители, и блокирование финансовых операций с госкомпаниями РФ.
Как уже писал портал "Комментарии", вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль публично опроверг заявление о том, что с Украины сняты ограничения на использование дальнобойного оружия против России.
Новости