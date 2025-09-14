Германия готовит масштабные депортации мигрантов: что известно

Германия готовится к одному из самых больших пересмотров миграционной политики последних лет. Как сообщает Bild, федеральное правительство близко к соглашению с властями Афганистана, что позволит расширить масштабы депортаций граждан этой страны, в том числе совершивших тяжкие преступления.

Германия готовит масштабные депортации. Фото из открытых источников

По данным Bild, представители Федерального министерства внутренних дел Германии ведут тайные переговоры с талибами при посредничестве Катара. В сентябре немецкая делегация уже встречалась с афганскими представителями в Дохе, а в ближайшее время планируется визит официальной делегации в Кабул для согласования деталей. Речь идет о создании регулярного механизма депортаций, которые будут проходить не только чартерными, но и обычными пассажирскими рейсами.

Со времени прихода к власти талибов в 2021 году Германия совершила лишь два депортационных рейса, осенью 2024 года на 28 человек, в июле 2025 года на 81 человек. В то же время, полиция зафиксировала более 108 тысяч преступлений с участием подозреваемых афганского происхождения между 2015 и 2024 годами.

К концу 2024 года в стране проживало около 461 тысячи человек афганского происхождения, среди них 347 тысяч были классифицированы, как беженцы. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) оценивает, что около 11,5 тысячи афганцев подлежат депортации из Германии из-за различных типов нарушений.

В то же время правозащитные организации, среди которых Pro Asyl, призывают остановить репатриацию мигрантов в Афганистан. По их словам, возвращение людей в страну, где существует риск пыток и бесчеловечного обращения, противоречит международному праву.

