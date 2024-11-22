Секретный стратегический документ четко определяет роль экономики, если Путин атакует на Востоке. Бундесвер имеет конкретные предложения по вооруженной компании. Об этом сообщает издание FAZ.

Германия готовится к войне с Россией. Фото: FAZ

В Германии начинаются приготовления на случай войны, которая будет оказывать даже более непосредственное влияние на Федеративную Республику, чем нападение России на Украину. Согласно информации FAZ, Бундесвер в последнее время сталкивается с компаниями с чрезвычайной ситуацией – на основе "немецкого оперативного плана", принятого политиками.

Первая версия стратегического документа имеет 1000 страниц, детали секретны. К примеру, в нем перечислены все сооружения и объекты инфраструктуры, которые особенно достойны защиты по военным причинам. Он также содержит детальные планы относительно того, как действовать в случае обороны или раньше, в случае напряжения, то есть, если нужно было ответить сдерживанием на российские маневры на восточном фланге НАТО. Тогда Германия стала бы центром для десятков тысяч, возможно, сотен тысяч солдат, которых нужно было бы транспортировать на восток вместе с военными материалами, продовольствием и медикаментами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Ким Чен Ын заговорил о "самой разрушительной термоядерной войне": что известно

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын обвинил США в нагнетании напряженности и провокациях. Он отметил, что Корейский остров никогда не сталкивался с таким риском ядерной войны, как сейчас. Об этом сообщает Reuters.

"Никогда ранее противоборствующие стороны на Корейском полуострове не сталкивались с такой опасной и острой конфронтацией, которая может перерасти в наиболее разрушительную термоядерную войну", – говорится в заявлении.

Центральное агентство новостей Кореи сообщило, что глава Ким Чен Ын выступил со вступительной речью на церемонии открытия выставки вооруженной техники, которая состоялась вчера в Пхеньяне. Глава Ким сказал, что он уже зашел настолько далеко, насколько это возможно, в переговорах с Соединенными Штатами, и что в конце концов он убедился не в желании сверхдержав сосуществовать, а в позиции полной силы и неизменной враждебной политике по отношению Северной Кореи.

Это касается того факта, что два саммита Северной Кореи и США, проведенные во время первой администрации Трампа, завершились безрезультатно, и, похоже, подвели риск предположений, что диалог Северной Кореи и США может возобновиться после переизбрания Трампа.