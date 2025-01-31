Германия готовится модернизировать ракеты IRIS-T: какие изменения ожидаются

Немецкая компания Diehl Defence получила контракт на разработку обновленной ракеты IRIS-T версии Block II. Согласно информации от Defense Express, новая модификация ракеты будет отличаться от текущей версии, которую используют, в частности Силы обороны Украины.

Ракеты для IRIS-T. Фото: из открытых источников

У компании Diehl Defence не раскрыли все детали характеристик ракеты IRIS-T Block II, но часть информации была озвучена ранее. Отметим, что в декабре Бундестаг утвердил финансирование 38 оборонных проектов на сумму 21 миллиарда евро, среди которых была и модернизация ракеты IRIS-T Block II с выделенным бюджетом в 25 миллионов евро.

Гаральд Бушек, главный программный директор Diehl Defence, во время выступления на авиасалоне ILA в Берлине в прошлом году сообщил, что Block II получит новую головку самонаведения, усовершенствованную электронику и возможность обмена данными во время полета.

Ожидается, что основные параметры ракеты, такие как дальность поражения воздушных целей, останутся на уровне 25 км, вес боевой части будет оставаться 11,4 кг. Однако значительно улучшатся другие характеристики: скорость реакции, дальность и качество захвата целей, а также помехоустойчивость благодаря обновленной электронной компонентной базе. Кроме того, возможность обмена данными в полете позволит перенаправить ракету после ее запуска.

Разработка ракеты IRIS-T Block II также позволит интегрировать эти усовершенствования в зенитную ракету IRIS-T SLM, которая имеет дальность до 40 км. Эти же новшества уже внедрены в новейшую версию IRIS-T SLX, имеющую дальность уничтожения целей до 80 км.

Портал "Комментарии" уже писал, что немецкое правительство не смогло предоставить финансирование для новой системы ПВО IRIS-T, которую производитель был готов передать Украине после удара России по детской больнице "Охматдет" в июле.