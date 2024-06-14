Германия может передать ВСУ дополнительные танки: подробности

Депутаты Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца призвали министра финансов Кристиана Линднера и министра обороны Бориса Писториуса как можно быстрее закупить 123 боевых танка Leopard 2A8, часть из которых передать Украине.

Немецкие танки могут пополнить арсенал ВСУ. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Spiegel, Министерство обороны Германии заказало у производителя KMW/KNDS лишь 18 танков Leopard 2A8. Рамочное соглашение с KMW/KNDS предусматривает возможность поставки еще 105 танков на сумму 2,4 млрд евро.

По расчетам немецких парламентариев, в случае немедленного решения Бундесвер может получить все 123 Leopard 2A8 уже к 2030 году. Это помогло бы оснастить боевую бригаду, которая будет размещаться в Литве, а также поставить больше танков в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден на саммите G7 подписали двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление оборонных возможностей Украины. Соглашение подписано на 10 лет. Соглашение безопасности является еще одним шагом на пути к членству Украины в НАТО и подтверждает поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине отдельные категории мужчин в возрасте до 25 лет также могут быть мобилизованы, хотя новый закон предусматривает мобилизацию военнообязанных, которым исполнилось 25 лет. "Резервисты — это те, кто раньше проходили военную службу, окончили военную кафедру или те, кого признали непригодными к прохождению военной службы в мирное время и ограниченно пригодными для службы в особый период", — рассказала адвокат Ольга Леонтьева.