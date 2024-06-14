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Германия может передать ВСУ дополнительные танки: подробности

В Берлине дискутируют о предоставлении Украине дополнительных танков

сегодня, 21:08
Автор:
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Марьян Ощановский
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Депутаты Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца призвали министра финансов Кристиана Линднера и министра обороны Бориса Писториуса как можно быстрее закупить 123 боевых танка Leopard 2A8, часть из которых передать Украине.

Германия может передать ВСУ дополнительные танки: подробности

Немецкие танки могут пополнить арсенал ВСУ. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Spiegel, Министерство обороны Германии заказало у производителя KMW/KNDS лишь 18 танков Leopard 2A8. Рамочное соглашение с KMW/KNDS предусматривает возможность поставки еще 105 танков на сумму 2,4 млрд евро.

По расчетам немецких парламентариев, в случае немедленного решения Бундесвер может получить все 123 Leopard 2A8 уже к 2030 году. Это помогло бы оснастить боевую бригаду, которая будет размещаться в Литве, а также поставить больше танков в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден на саммите G7 подписали двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление оборонных возможностей Украины. Соглашение подписано на 10 лет. Соглашение безопасности является еще одним шагом на пути к членству Украины в НАТО и подтверждает поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине отдельные категории мужчин в возрасте до 25 лет также могут быть мобилизованы, хотя новый закон предусматривает мобилизацию военнообязанных, которым исполнилось 25 лет. "Резервисты — это те, кто раньше проходили военную службу, окончили военную кафедру или те, кого признали непригодными к прохождению военной службы в мирное время и ограниченно пригодными для службы в особый период", — рассказала адвокат Ольга Леонтьева.



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Источник: https://www.spiegel.de/
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