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Кравцев Сергей
Премьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер призывает сократить помощь оружием Украине и считает, что Германия уже достигла предела в выделении средств. Как передает портал "Комментарии", заявление Михаэля Кречмера цитирует Zeit.
Германия. Фото: из открытых источников
Кречмер также ответил на вопрос о том, не выступает ли он за прекращение немецкой помощи оружием Украине в целях экономии средств.
При этом Михаэль Кречмер подчеркнул, что, по его мнению, война в Украине будет закончена не на поле боя, а за столом переговоров.
Стоит отметить, что такое заявление Кречмера не выглядит чем-то неожиданным. Ведь немецкий политик хорошо известен своими антиукраинскими высказываниями.
В частности, он настаивал на необходимости заморозить войну в Украине. Он также заявлял, что Украине целесообразно "временно" отдать некоторые из своих территорий для достижения перемирия в войне.
Читайте также на портале "Комментарии" — лидер "Альянса Сары Вагенкнехт", которую называют "подругой Путина", заявила, что немецкое оружие не должно использоваться украинскими силами во время боевых действий в Курской области. По ее словам, это может стать красной линией и приведет к опасности в Европе.
Сара Вагенкнехт в комментарии для издания Funke отреагировала на прорыв границы в Курской области и сражения на территории России. По словам "подруги Путина", канцлер Олаф Шольц пообещал, что Германия не станет стороной войны, но теперь Вагенкнехт насторожилась активными действиями украинцев.
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