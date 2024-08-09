Германия может сократить поддержку Украины: кто начал продвигать вопрос

Премьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер призывает сократить помощь оружием Украине и считает, что Германия уже достигла предела в выделении средств. Как передает портал "Комментарии", заявление Михаэля Кречмера цитирует Zeit.

Германия. Фото: из открытых источников

"Мы больше не можем продолжать выделять средства на оружие Украине, чтобы это оружие израсходовалось и ничего не дало. Все должно быть в меру. Поддержка — да, но мы понимаем, что достигли предела", — высказался чиновник.

Кречмер также ответил на вопрос о том, не выступает ли он за прекращение немецкой помощи оружием Украине в целях экономии средств.

"С самого начала я однозначно выступал против поставок оружия и за дипломатические инициативы. В течение двух лет у меня было очень четкое мнение на этот счет, и мне жаль говорить, что оно во многом подтвердилось", — сказал он.

При этом Михаэль Кречмер подчеркнул, что, по его мнению, война в Украине будет закончена не на поле боя, а за столом переговоров.

Стоит отметить, что такое заявление Кречмера не выглядит чем-то неожиданным. Ведь немецкий политик хорошо известен своими антиукраинскими высказываниями.

В частности, он настаивал на необходимости заморозить войну в Украине. Он также заявлял, что Украине целесообразно "временно" отдать некоторые из своих территорий для достижения перемирия в войне.

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