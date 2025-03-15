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Германия назвала новую тактику Путина в Украине: на что теперь делает ставку диктатор

МИД Германии считает, что Путин ведет "тактику затягивания" в Украине

сегодня, 10:20
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Кравцев Сергей

В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что российский диктатор Владимир Путин прибег к тактике затягивания относительно войны в Украине после получения предложения о прекращении огня. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет DW.

Германия назвала новую тактику Путина в Украине: на что теперь делает ставку диктатор

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во внешнеполитическом ведомстве Германии отметили, что скептически относятся к заявлениям хозяина Кремля.

"В лучшем случае можно говорить о тактике затягивания о прекращении огня, если есть такие условия и предостережения", – заявила пресс-секретарь немецкого МИД.

По словам представительницы немецкого внешнеполитического ведомства, следует задать вопрос, "есть ли серьезная заинтересованность в том, чтобы работать в направлении прочного прекращения огня и урегулирования".

Читайте также на портале "Комментарии" — хозяин Кремля Владимир Путин фактически отклонил предложение о прекращении огня, согласованное США. Диктатор предложил альтернативное предложение, противоречащее первому варианту. В Институте изучения войны (ISW) уже заявили, что таким образом диктатор пытается заполучить превентивные уступки до начала официальных переговоров о прекращении войны. В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига уже заявил, что такой позицией Путин показывает, что он хочет продолжать войну. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что не будет никакого прекращения военного положения, мобилизации, как того хочет Путин, даже, если будет объявлено перемирие. Почему Путин отказался принять предложение Трампа? Как дальше может развиваться ситуация с переговорным треком? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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