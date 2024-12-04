Германия объявила о готовности отправить войска в Украину: какое условие

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что военные ФРГ могут быть привлечены для поддержания мира в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Berliner-Zeitung.

Германия. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Германии отметила, что войска ФРГ могут появится в Украине только при достижении прекращения огня между Киевом и Москвой.

Отмечается, что этот вопрос был поднят во время заседания НАТО в Брюсселе.

Бербок подчеркнула, что Германия готова поддерживать все инициативы, способствующие долгосрочному миру, включая гарантии безопасности, международные миротворческие миссии или усиление военной помощи Украине.

По ее словам, присутствие немецких солдат будет возможно только при условии установления реального перемирия.

Ранее стало известно, что Лондон и Париж всерьез рассматривают возможность участия в мониторинге режима прекращения огня в случае переговоров между Украиной и РФ, и достижения соответствующего соглашения. Идут согласования всех моментов по возможной отправке Великобританией и Францией своих военных на линию разграничения. Об этом говорится в сообщении "Радио Свобода".

Представители британских и французских властей понимают, что все идет к тому, что переговоры о прекращении войны в Украине должны стартовать. Поэтому Лондон и Париж обдумывают разные варианты с целью обеспечения безопасности Украины, если будут начаты мирные переговоры между Киевом и Москвой, и принято решение о прекращении боевых действий. Об это рассказал высокопоставленный чиновник НАТО на условиях анонимности.

По словам представителя Североатлантического альянса, одним из возможных сценариев, который можно будет предложить Украине и РФ, является размещение французских и британских войск "на линии разграничения для мониторинга режима прекращения огня, который может быть достигнут в результате переговоров".



