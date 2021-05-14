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Германия ослабила правила въезда - что следует знать туристам

Власти Германии решили упростить правила въезда для вакцинированных туристов и тех, кто переболел COVID-19

сегодня, 11:01
Автор:

Кириєнко Анна

Германия ослабляет правила въезда для иностранцев. Об этом сообщило издание Deutsche Welle.

Германия ослабила правила въезда - что следует знать туристам

Германия ослабляет карантин для туристов - что нужно знать. Фото: regnum.ru

Теперь туристам, которые переболели коронавирусом, либо прошли полный курс вакцинации от COVID-19, не нужно будет сдавать тест или сидеть на самоизоляции.

Прививка должна быть сделана одобренными в ЕС вакцинами. В перечень входят BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Также на границе нужно будет предоставить соответствующие документы, подтверждающие, что иностранец сделал прививку или болел.

Единственным исключением станут граждане из стран с высоким уровнем распространения новых, более заразных вариантов вируса. На них данные послабления не распространяются.

Также от обязательного карантина будут освобождены граждане соседних стран, если они ездят в Германию на работу или к родственникам. Однако их поездка не должна быть длиннее 24 часов.

Кроме того, между Баварией и Австрией откроется "малое пограничное движение", в рамках которого жители немецкой земли без карантина могут посетить Австрию, например, чтобы скупиться.

Напомним, что в Германии 8,3 миллиона жителей страны уже полностью прошли вакцинацию.

Ранее сообщалось, что в Германии 9 человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca. В стране зафиксировали 31 случай наличия сгустков крови в мозгу после вакцинации препаратом AstraZeneca. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывали, что министерство обороны Германии назвало новую угрозу для НАТО со стороны России. В оборонном ведомстве отметили, что российские власти активно добиваются "дестабилизации и ослабления НАТО". В частности это проявляется в разработке нового оружия и расширении военных возможностей. Детали читайте здесь.


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Источник: https://www.dw.com/uk/nimechchyna-poslabyla-pravyla-vizdu-do-krainy/a-57516431
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