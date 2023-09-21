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Германия отреагировала на предложение Зеленского исключить РФ из Совбеза ООН

Берлин выступил против предложения резидента Зеленского исключить РФ из Совбеза ООН

сегодня, 12:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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Германия не поддерживает предложение президента Украины Владимира Зеленского по Совбезу ООН. Официальный Берлин не хочет исключения России. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, которую цитирует "Frankfurter Rundschau".

Германия отреагировала на предложение Зеленского исключить РФ из Совбеза ООН

Анналена Бербок. Фото: из открытых источников

Бербок намекнула, что Германия не поддерживает исключение России из Совбеза ООН, а также предложение лишить РФ право вето в Совбезе.


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"Мы не поддерживаем это, и я снова объясняла это моим украинским собеседникам", — заявила глава МИД Германии.

При этом Анналена Бербок высказалась негативно относительно того, что Россию злоупотребляет правом вето в Совбезе ООН.

"Вот, почему реформы важнее, чем когда-либо. Но вы должны быть реалистами, это наступит не завтра", — подчеркнула глава МИД Германии.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский продолжает визит в США. После выступления перед Генассамблеей ООН, он выступил и перед Совбезом данной организации. В частности, призвал к ее реформированию, раскритиковав "брехунцов" из России, загнавших ООН в тупик. Он также провел на полях ГА ООН встречи с представителями Албании, США, Чили, Еврокомиссии, Румынии, Болгарии, Германии, Бразилии. Каковы перспективы реформирования ООН? Как оцениваете выступление Зеленского, его встречи, промежуточные итоги пребывания в Штатах? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – первые итоги визита Зеленского в США – на что стоит обратить внимание.




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Источник: https://www.fr.de/politik/hitler-vergleich-lawrow-un-vollversammlung-generaldebatte-selenskyj-biden-scholz-reden-ukraine-krieg-zr-92526049.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:28

Знов розумово-розвинутий світ не пристає на пропозиції юдейських бариг і мародерів країни, яка стікає кров'ю. G20 вже засудила корумпованих мародерів і бариг. Позбавляти статків повітря ..., може взагалі газовий камери будувати по всій Росії як це Гітлер робив по Європі. Палестинський геноцид набирає обертів.


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