Германия отреагировала на предложение Зеленского исключить РФ из Совбеза ООН

Германия не поддерживает предложение президента Украины Владимира Зеленского по Совбезу ООН. Официальный Берлин не хочет исключения России. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, которую цитирует "Frankfurter Rundschau".

Анналена Бербок. Фото: из открытых источников

Бербок намекнула, что Германия не поддерживает исключение России из Совбеза ООН, а также предложение лишить РФ право вето в Совбезе.

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"Мы не поддерживаем это, и я снова объясняла это моим украинским собеседникам", — заявила глава МИД Германии.

При этом Анналена Бербок высказалась негативно относительно того, что Россию злоупотребляет правом вето в Совбезе ООН.

"Вот, почему реформы важнее, чем когда-либо. Но вы должны быть реалистами, это наступит не завтра", — подчеркнула глава МИД Германии.

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