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Германия полным ходом готовится к войне с РФ: какое решение принял Берлин

Руководство страны считает, что Германии нужно быть готовой дать отпор врагу

20 ноября 2024, 06:40 comments5724
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Кравцев Сергей

Бундесвер приступил к активной подготовке рот военных на случай боевых столкновений с Россией. Власти ФРГ недавно приняли секретный "План операции Германии", описывающий, как страна будет действовать в случае войны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Германия полным ходом готовится к войне с РФ: какое решение принял Берлин

Германия. Фото: из открытых источников

Журналисты рассказали, что в Германии уже состоялись первые совместные учения гражданских сил и Бундесвера. Во время "Красного шторма Альфа" отрабатывали защиту причальных сооружений в порту с целью пресечения попыток шпионажа и предотвращения актов саботажа.

Первая версия стратегического документа "План операции Германии" занимает 1000 страниц, а его детали держат в секрете. В нем перечислены все здания и объекты инфраструктуры Германии, которые по военным соображениям заслуживают особой защиты.

Авторы материала отметили, что согласно плану, в случае маневра России на восточном фланге НАТО Германия станет центром сосредоточения десятков тысяч, а возможно и сотен тысяч солдат.

Также в документе прописана роль в экономике страны, отметили журналисты. Подполковник и глава гамбургского государственного командования Йорн Плишке призвал местные компании научить не менее пяти водителей грузовиков на каждую сотню сотрудников.

"70 процентов всех грузовиков на дорогах Германии водят восточноевропейцы. Если там начнется война, где будут эти люди?", — объяснил он.

Кроме того, Плишко советует компаниям составить конкретный план того, что и от каких сотрудников ожидается в случае кризисной ситуации, поделились в издании. Он добавил, что для самозащиты важно, чтобы все работники понимали, что такое безопасность.

Подполковник напомнил немцам о полетах дронов, попытках шпионажа, обнаружении тайников с оружием и планах покушения на все чаще встречающиеся в стране топ-менеджеров.

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