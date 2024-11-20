Германия полным ходом готовится к войне с РФ: какое решение принял Берлин

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Кравцев Сергей
Бундесвер приступил к активной подготовке рот военных на случай боевых столкновений с Россией. Власти ФРГ недавно приняли секретный "План операции Германии", описывающий, как страна будет действовать в случае войны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Германия. Фото: из открытых источников
Журналисты рассказали, что в Германии уже состоялись первые совместные учения гражданских сил и Бундесвера. Во время "Красного шторма Альфа" отрабатывали защиту причальных сооружений в порту с целью пресечения попыток шпионажа и предотвращения актов саботажа.
Первая версия стратегического документа "План операции Германии" занимает 1000 страниц, а его детали держат в секрете. В нем перечислены все здания и объекты инфраструктуры Германии, которые по военным соображениям заслуживают особой защиты.
Авторы материала отметили, что согласно плану, в случае маневра России на восточном фланге НАТО Германия станет центром сосредоточения десятков тысяч, а возможно и сотен тысяч солдат.
Также в документе прописана роль в экономике страны, отметили журналисты. Подполковник и глава гамбургского государственного командования Йорн Плишке призвал местные компании научить не менее пяти водителей грузовиков на каждую сотню сотрудников.
Кроме того, Плишко советует компаниям составить конкретный план того, что и от каких сотрудников ожидается в случае кризисной ситуации, поделились в издании. Он добавил, что для самозащиты важно, чтобы все работники понимали, что такое безопасность.
Подполковник напомнил немцам о полетах дронов, попытках шпионажа, обнаружении тайников с оружием и планах покушения на все чаще встречающиеся в стране топ-менеджеров.
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