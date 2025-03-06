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Германия поможет Украине укрепить ПВО и производство оружия

Германия поможет защитить небо над Украиной

6 марта 2025, 20:42
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Амбарцумян Анна

Украина получает больше защиты с неба и новые возможности в военном сотрудничестве с Германией. Министр обороны Рустем Умеров встретился в Берлине с немецким коллегой Борисом Писториусом, чтобы обсудить стратегические вопросы безопасности. Главные акценты – ускорение поставок систем ПВО IRIS-T, совместное производство оборонной техники и финансирование военной помощи на 2025 год. Чего еще ждать Украине от немецких партнеров – разбирались "Комментарии", ссылаясь на Минобороны.

Германия поможет Украине укрепить ПВО и производство оружия

Фото: mod.gov.ua

В ходе переговоров ключевой темой стало усиление противовоздушной обороны. Украина рассчитывает на ускоренную поставку систем IRIS-T и боеприпасов к ним, что критически важно для защиты городов и инфраструктуры.

Кроме того, министры обсудили возможность создания совместных производственных проектов в сфере ПВО, что станет важным шагом по укреплению европейской безопасности.

Также в повестке дня были вопросы бронетехники – ее техническое обслуживание и быстрый возврат в строй. Украина и Германия рассматривают варианты привлечения европейских компаний не только для закупки военной техники, но и для совместного производства.

Не обошли стороной и финансовые аспекты. Обсудили дальнейшее увеличение военной помощи как на уровне двусторонних отношений, так и в рамках поддержки со стороны ЕС.

"Благодарю Бориса Писториуса, правительства и народа Германии за непоколебимую поддержку и готовность к новым решительным действиям", – подчеркнул Рустем Умеров.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня, 6 марта состоялась важная встреча премьер-министров Украины и Франции, на которой были затронуты вопросы стратегического оборонного сотрудничества, экономического партнерства и санкционной политики. В ходе переговоров обе стороны акцентировали внимание на развитии взаимодействия между странами в оборонном секторе и усилении экономических связей. Как заявил Денис Шмигаль, Украина рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с французскими компаниями в сфере оборонно-промышленного комплекса.




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Источник: https://mod.gov.ua/news/posilennya-ppo-ta-spilne-virobnicztvo-pidsumki-zustrichi-ministriv-oboroni-ukrayini-ta-nimechchini
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