В ближайшем будущем Вооруженные силы Украины получат возможность оказывать влияние на территорию Российской Федерации посредством нового вооружения. В то же время, конкретные типы систем и сроки их передачи остаются засекреченными. Об этом заявил заместитель председателя комитета по международным делам Бундестага и представитель МИД Германии Йоханн Вадефуль в комментарии для издания Zeit.

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Он подчеркнул, что Украина имеет полное право защищать себя от вооруженной агрессии со стороны России, в частности, нанося удары по военным объектам на территории противника. Однако разглашение деталей поставок, по его словам, может быть использовано Кремлем.

"Мы не собираемся через СМИ сообщать Путину, какие именно системы мы передаем Украине", – подчеркнул Вадефуль.

Он также уточнил, что главным препятствием в процессе перевооружения Украины является не финансирование, а ограниченная доступность современного вооружения и объемы производства в украинских и европейских оборонных компаниях.

Германия, с начала полномасштабной войны последовательно поддерживающая Украину, уже передала значительное количество вооружения: зенитно-ракетные комплексы Patriot, системы ПВО IRIS-T, танки Leopard 2, бронетехнику, военные автомобили, боеприпасы и другое снаряжение.

В 2025 году, согласно объявленным планам, Берлин выделит на военную поддержку Украины 9 миллиардов евро. Часть этой суммы пойдет на приобретение дальнобойного оружия, значительно расширит возможности ВСУ по поводу огневого поражения целей на глубине противника.

Впрочем, в июне у Минобороны Германии возник скандал — была обнаружена нехватка почти одного миллиарда евро, предназначенного именно для помощи Украине. Несмотря на заверения "все под контролем" министерства, немецкие парламентарии требуют объяснений.

Как уже писали "Комментарии", российское летнее наступление на украинском фронте снова столкнулось с серьезными проблемами — ключевым барьером стали водные препятствия, в том числе реки, которые российская армия не в состоянии эффективно преодолеть. Об этом говорится в новом материале американского издания Forbes.