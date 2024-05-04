Германия пообещала России "последствия": что возмутило Берлин

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Германия вызвала посла России в связи с серией кибератак, направленных против членов правящей Социал-демократической партии, а также против оборонного и технологического секторов германской экономики. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Guardian".
Анналена Бербок. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, в атаках 2023 года, в ходе которых несколько веб-сайтов были выведены из строя в ответ на решение Берлина отправить танки Украине, обвинили хакерскую группу, связанную с российской военной разведкой (ГРУ).
Топ-дипломат пояснила, что это была спонсируемая государством российская кибератака на Германию. Такой шаг глава МИД Германии назвала "абсолютно невыносимым и неприемлемым, а также таким, что будет иметь серьезные последствия".
Министерство внутренних дел Германии заявило, что серия кибератак была направлена на материально-техническое обеспечение, оборону, аэрокосмическую и ИТ-сферу страны, используя уязвимость в Microsoft Outlook.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер отметила, что Германия действует вместе с ЕС и НАТО.
Спикер Министерства иностранных дел Германии заявил, что МИД вызвал временного поверенного РФ, поскольку инцидент показывает, "что российская угроза безопасности и миру в Европе реальна и огромна".
Читайте также на портале "Комментарии" - Германия сорвала поставки Украине важного вооружения: Bild раскрыл детали.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Гарик
сегодня, 09:24
Тю..а чего хенде хохи ожидали от плешивого шибздика?Ламбаду?Они следующие в очереди..Это просто и все на что способен чмоня гном..хотя пугает ядерным апокалипсисом..Но дойчены наивные и доверчивчые ,как та ворона из мультфильма