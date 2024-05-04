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Германия пообещала России "последствия": что возмутило Берлин

Германия вызвала российского посла за кибератаки

сегодня, 07:40 comments2434
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Кравцев Сергей
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Германия вызвала посла России в связи с серией кибератак, направленных против членов правящей Социал-демократической партии, а также против оборонного и технологического секторов германской экономики. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Guardian".

Германия пообещала России "последствия": что возмутило Берлин

Анналена Бербок. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, в атаках 2023 года, в ходе которых несколько веб-сайтов были выведены из строя в ответ на решение Берлина отправить танки Украине, обвинили хакерскую группу, связанную с российской военной разведкой (ГРУ).

"Сегодня мы можем однозначно сказать, что мы можем приписать эту кибератаку группе под названием APT28, которой руководит служба военной разведки России", — заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции во время визита в Австралию.

Топ-дипломат пояснила, что это была спонсируемая государством российская кибератака на Германию. Такой шаг глава МИД Германии назвала "абсолютно невыносимым и неприемлемым, а также таким, что будет иметь серьезные последствия".

Министерство внутренних дел Германии заявило, что серия кибератак была направлена на материально-техническое обеспечение, оборону, аэрокосмическую и ИТ-сферу страны, используя уязвимость в Microsoft Outlook.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер отметила, что Германия действует вместе с ЕС и НАТО. 

"Мы ни при каких обстоятельствах не позволим себя запугать российскому режиму", — сказала она.

Спикер Министерства иностранных дел Германии заявил, что МИД вызвал временного поверенного РФ, поскольку инцидент показывает, "что российская угроза безопасности и миру в Европе реальна и огромна".

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Обсуждения

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Гарик

сегодня, 09:24

Тю..а чего хенде хохи ожидали от плешивого шибздика?Ламбаду?Они следующие в очереди..Это просто и все на что способен чмоня гном..хотя пугает ядерным апокалипсисом..Но дойчены наивные и доверчивчые ,как та ворона из мультфильма


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