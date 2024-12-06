Россия в настоящее время является и будет оставаться самой большой военной угрозой для Германии, заявил министр обороны Борис Писториус.

РФ продолжает производить танки. Фото из открытых источников

По словам германского министра, РФ полностью перевела свою экономику на военные рельсы.

Борис Писториус сообщил, что каждый год ВПК РФ обеспечивает свою армию танками в количестве от 1000 до 1500 единиц.

"Это примерно вдвое больше, чем пять крупнейших европейских стран вместе взятых", — отметил министр обороны Германии.

Чиновник добавил, что Россия является наибольшей угрозой безопасности Германии и останется таковой в обозримом будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что количество попадающих на фронт бракованных мин не представляет системной угрозы для обороноспособности Украины, заявил народный депутат Федор Вениславский. По словам парламентария, информация, которую активно обсуждают в медиа эксперты и политики, может быть "спланированной информационной операцией против сектора безопасности обороны и производителей украинского вооружения".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на Покровском направлении российские захватчики прорвались в населенный пункт Шевченко, который находится с фланга города. "Обстановка на участке Шевченко — Новотроицкое очень тяжелая. Россияне бросают на штурмы много живой силы. Россияне группами по 5-15 человек пытаются пробираться оврагами и балками вдоль железной дороги, пролезают по труднопроходимой местности. Таким маневром враг пытается обойти населенный пункт Шевченко, поэтому будет посылать больше живой силы, чтобы пробить коридор и обойти населенный пункт", — сообщил офицер ВСУ "Алекс".