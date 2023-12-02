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Германия предоставила ВСУ новый пакет помощи: что известно

Германия выделила Украине очередной пакет военной помощи

сегодня, 17:22
Автор:
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Марьян Ощановский
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Правительство Германии 2 декабря объявило о выделении Украине еще одного пакета военной помощи. Об этом сообщает прессслужба немецкого правительства, пишет портал "Комментарии".

Германия предоставила ВСУ новый пакет помощи: что известно

Германия предоставила Украине военную помощь. Фото из открытых источников

В частности, Германия передаст Украине: 3 840 155-мм артиллерийских снарядов; 4 тягача HX81 и 4 танковых полуприцепа к ним; 5 систем обнаружения дронов; 250 наборов инструментов с взрывчатым материалом; 2 машины пограничной охраны; 3 транспортных средства (грузовики, микроавтобусы, вездеходы); 1 мобильная антенно-мачтовая система; 25 лазерных дальномеров; 15 снайперских винтовок HLR 338 и 60 000 патронов к ним.


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководство США и Германии хотят заставить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, пишет в статье издание Bild военный обозреватель Юлиан Репке со ссылкой на единственный источник в правительственных кругах ФРГ. Согласно замыслу США и Германии – главных поставщиков оружия Украины – Киев должен войти в переговоры по выгодной переговорной позиции, утверждает Bild. При этом Берлин и Вашингтон не будут непосредственно убеждать и указывать Зеленскому о необходимости переговоров, а планируют заставить президента Украины пойти на это. Как рычаг давления должен выступить поставка оружия, точнее ограничение их поставки.

"Комментарии" также писали, что глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия допустил возможность остановки боевых действий между Украиной и Россией по "корейскому сценарию", когда противоборствующие армии остановились, но никакого договора о перемирии или мирного договора подписано не было.



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Источник: https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/military-support-ukraine-2054992
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