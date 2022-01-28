Германия предоставит оборонную помощь Литве из-за угрозы российской агрессии

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Карина Ожерельева
Литва и Германия ведут переговоры об увеличении военного присутствия Германии в Литве "в свете текущих событий". Такое заявление сделал в пятницу, 28 января, президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом сообщает Reuters.
Истребитель Королевских военно-воздушных сил Дании F-16 - Reuters
Россия собрала десятки тысяч военнослужащих у границы с Украиной, требуя перекроить механизм безопасности в Европе после холодной войны.
Германия возглавляет международную боевую группу из более 1000 солдат в Литве, одну из четырех миссий расширенного передового присутствия, направленных НАТО в страны Балтии и Польши в 2017 году в ответ на аннексию Россией полуострова Крым.
Представитель министерства обороны Германии заявил, что ему не известно о планах увеличения немецких военных планов в Литве.
Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас заявил, что уже есть планы по прибытию в Литву дополнительных войск союзников, в том числе там, где они будут развернуты. Детализировать планы он не стал.
Как сообщали ранее, министр обороны Украины заявил, что нежелание Берлина поставлять Киеву оружие поощряет российскую агрессию, и предположил, что Москва может надеяться возродить Немецкую Демократическую Республику на востоке Германии.
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