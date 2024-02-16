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Германия предоставляет гарантии безопасности для Украины: Шольц объяснил, что теперь ждет РФ

Шольц рассказал, почему немецких гарантиях безопасности для Украины стали историческим шагом

сегодня, 14:50
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Кравцев Сергей
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Украина и Германия подписали соглашения о гарантиях безопасности и двусторонних отношениях. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

Германия предоставляет гарантии безопасности для Украины: Шольц объяснил, что теперь ждет РФ

Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото: сайт Офиса президента

"Сегодня мы делаем исторический шаг. Президент Зеленский и я заключили соглашение о двусторонних отношениях, о гарантиях безопасности. Этот документ трудно переоценить. Он устанавливает, что Германия и дальше будет поддерживать независимую Украину, которая обороняется против российской агрессии", — заявил глава немецкого правительства.

Канцлер подчеркнул, что Германия будет поддерживать украинских партнеров в развитии современной обороноспособности ВСУ, чтобы предотвратить любую агрессию РФ.

Олаф Шольц подчеркнул, если РФ подумает о новом акте агрессии против Украины в будущем, то между Киевом и Берлином есть детальные договоренности дипломатические, экономические и военные, как немецкий народ будет помогать Украине. Соглашение – это воплощение того, о чем договорились государства G7 в прошлом году в Вильнюсе, подчеркнул канцлер.

Олаф Шольц добавил, что после Великобритании, Германия стала второй страной, которая заключает соглашение о гарантиях безопасности.

"За нами последуют другие страны. Сразу после нас – наши французские друзья", — подчеркнул Шольц.

Он также добавил, что сегодняшняя договоренность охватывает также помощь в гражданской сфере – разминирование, обеспечение энергетической инфраструктуры и восстановление.

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