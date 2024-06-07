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Германия придумала, как еще помощь ВСУ: о чем идет речь

Берлин может передать ВСУ еще один ЗРК Patriot

7 июня 2024, 22:38
Автор:
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Марьян Ощановский
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Немецкое правительство рассматривает возможность передачи Украине еще одного комплекса зенитно-ракетной батареи Patriot для усиления противовоздушной обороны.

Германия придумала, как еще помощь ВСУ: о чем идет речь

Германия остается одним из ключевых союзников Украины. Фото из открытых источников

Как пишет агентство Bloomberg, новая батарея ЗРК Patriot дополнит три предыдущих, которые Германия уже передала или обещала передать в Украину весной, когда Россия усилила ракетные удары по Украине.

Источники Bloomberg уточнили, что Берлин не принял окончательного решения о передаче дополнительного комплекса ПВО.

Как известно, в мае Германия сообщила о начале учений украинского экипажа на третьей системе ПВО Patriot, которую получит Киев. Берлин также возглавил инициативу по поиску средств противовоздушной обороны для Украины по всему миру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что приоритетной целью захватчиков на Донбассе является трасса из Покровска на Константиновку, рассказал пресс-секретарь ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. "После Очеретиного россияне рвутся к магистрали Покровск-Константиновка. Вероятно, у них есть цель захватить город Покровск и жизненно важную трассу на Константиновку", — сообщил пресс-секретарь ОСУВ "Хортица".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что по сравнению с довоенным периодом в Украине на 27% сократилась рабочая сила, пишет издание Bloomberg. Средняя зарплата в Украине скоро превысит довоенный уровень, поскольку иначе предприятиям будет трудно удерживать рабочих. Издание отмечает, что многие украинские мужчины уволились с работы и нашли что-то вблизи дома, поскольку не желают устраиваться в крупные предприятия, чтобы не встретиться с представителями ТЦК.



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Источник: https://www.bloomberg.com/europe
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