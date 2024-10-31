Германия пригрозила Северной Корее за отправку войск: как готовятся наказать

Министерство иностранных дел Германии отреагировало на возможное привлечение Россией войск КНДР на войну в Украине и пригрозило введением дополнительных санкций против Северной Кореи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Германии Себастьяна Фишера опубликованное DW.

Северокорейские военные. Фото из открытых источников

Спикер МИД Германии Себастьян Фишер во время пресс-конференции ответил на вопросы журналистов относительно реакции и шагов Берлина в случае подтверждения участия северокорейских военных на войне в Украине. По его словам, в таком случае Германия допускает возможность ужесточить санкции против Северной Кореи.

"Если данные о том, что на стороне РФ в боях принимают участие солдаты из КНДР, будут подтверждаться, мы сохраняем за собой право на дальнейшие шаги в двусторонних отношениях, в том числе на введение дополнительных санкций", – сказал Фишер.

Фишер подчеркнул, что Германия сообщила о такой позиции Берлина поверенного представителя КНДР, ранее вызванного в МИД.

"Мы убедительно призывали его не поддерживать противоправную агрессию России против Украины и прекратить соответствующую поддержку РФ", — добавил спикер МИД Германии.

Также Фишер отметил, что Германия провела диалог с Китаем по поводу выводов США о возможности привлечения войск КНДР для войны в Украине на стороне России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Южная Корея разоблачила планы КНДР и объяснила, почему Ким Чен Ын помогает Путину в войне против Украины.

Также "Комментарии" писали о реакции Германии на отправку северокорейских военных на полигоны РФ.