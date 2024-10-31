Германия пригрозила Северной Корее за отправку войск: как готовятся наказать

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Slava Kot
Министерство иностранных дел Германии отреагировало на возможное привлечение Россией войск КНДР на войну в Украине и пригрозило введением дополнительных санкций против Северной Кореи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Германии Себастьяна Фишера опубликованное DW.
Северокорейские военные. Фото из открытых источников
Спикер МИД Германии Себастьян Фишер во время пресс-конференции ответил на вопросы журналистов относительно реакции и шагов Берлина в случае подтверждения участия северокорейских военных на войне в Украине. По его словам, в таком случае Германия допускает возможность ужесточить санкции против Северной Кореи.
Фишер подчеркнул, что Германия сообщила о такой позиции Берлина поверенного представителя КНДР, ранее вызванного в МИД.
Также Фишер отметил, что Германия провела диалог с Китаем по поводу выводов США о возможности привлечения войск КНДР для войны в Украине на стороне России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Южная Корея разоблачила планы КНДР и объяснила, почему Ким Чен Ын помогает Путину в войне против Украины.
Также "Комментарии" писали о реакции Германии на отправку северокорейских военных на полигоны РФ.
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