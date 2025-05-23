Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином.

Германия обратилась к Китаю. Фото из открытых источников

Как сообщает Bild со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штефана Корнелиуса, Фридрих Мерц призвал китайского лидера присоединиться к международным усилиям, направленным на прекращение войны в Украине и принуждение России к согласию на перемирие.

Си Цзиньпин в ответ отметил, что мир претерпевает ускоренные изменения, невиданные за столетия, а международная обстановка становится все более хаотичной.

Лидеры договорились поддерживать прямой диалог и продолжить обмен мнениями в ближайшее время с целью укрепления двустороннего сотрудничества между Германией и Китаем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стремление Кремля полностью захватить как минимум четыре области Украины толкает военные власти на креатив. Чтобы нарастить количество солдат, брошенных командованием в "мясные штурмы", в России пустили в ход схему с набором военных якобы для работы в тыловых районах. На самом же деле, как выяснило "Верстка", никаких гарантий распределения рекрутов на тыловые должности не существует.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что заявление российского диктатора Владимира Путина о создании "буферной зоны" прозвучало на фоне усилий о мире, прекращении огня и убийств. Глава МИД отметил, что такие действия российского президента исключают мирные усилия и показывают, что Путин был и остается единственной причиной продолжения убийств. "Путину нужно столкнуться с большим давлением, чтобы прекратить эту войну", — подчеркнул он.