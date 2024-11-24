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Германия провалила свое обещание, которое дала Украине: передача какого оружия задерживается

BILD пишет, Германия поставила Украине только 6% обещанных бронеавтомобилей

сегодня, 07:18
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Кравцев Сергей

Официальный Берлин продолжает откладывать поставки бронеавтомобилей MRAP в Украину. В настоящее время передано только 6% от обещанного количества. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "BILD".

Германия провалила свое обещание, которое дала Украине: передача какого оружия задерживается

Германия. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что Германия обещала до конца года передать Украине до 400 тяжелых колесных бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с усиленной противоминной защитой, но сроки постоянно переносили. Машины производит немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) на финансирование из бюджета ФРГ на общую сумму 315 млн евро.

"На сегодняшний день, по данным BILD, Германия передала Украине только 26 единиц MRAP или 6,5% от всего заказа. Сейчас Минобороны ФРГ исходит из того, что остальные машины поставят в 2025 году", — пишет издание.

При этом по запросу BILD немецкие военные указали, что причиной задержки поставок является "несвоевременное разрешение США на экспорт автомобильных комплектующих" и "исключительная ответственность FFG".

Читайте на портале "Комментарии" — президент Европейского парламента Роберта Метсола призвала правительство Германии в конце концов решиться на передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.

Как сообщает Spiegel, Роберта Метсола в разговоре с немецкими медиа подчеркнула, что для Украины "время имеет значение", а Россия увеличивает давление, в частности, усиливает обстрелы украинских городов.

"Летящих по украинским городам воздушных целей становится только больше", — заявила Роберта Метсола.

Президент Европарламента подчеркнула, что "Украина не может ждать вечно".

Также издание "Комментарии" сообщало – Германия полным ходом готовится к войне с РФ: какое решение принял Берлин.




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