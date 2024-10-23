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Германия решила отреагировать на участие северокорейских войск в войне в Украине

Германия вызвала дипломата КНДР, чтобы напомнить о серьезном нарушении международного права

23 октября 2024, 16:20
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Кравцев Сергей

Министерство иностранных дел Германии вызвало временного поверенного в делах Северной Кореи на фоне сообщений о привлечении войск КНДР в войну РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении немецкого МИД.

Германия решила отреагировать на участие северокорейских войск в войне в Украине

Военные КНДР. Фото из открытых источников

В ведомстве отметили, поддержка России со стороны КНДР "непосредственно угрожает безопасности Германии и европейскому мирному порядку".

"Если сообщения о северокорейских солдатах в Украине соответствуют действительности, и, если Северная Корея сейчас поддерживает войсками российскую захватническую войну в Украине, это было бы серьезным нарушением международного права", – говорится в сообщении МИД Германии.

Официальный Берлин подчеркнул, что в связи с этим в немецкий МИД был вызван временный поверенный в делах КНДР.                                 

Читайте также на портале "Комментарии" — военных Северной Кореи, находящихся в России, переместили. Их могли перекинуть вглубь территории РФ. Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

"Есть перемещение военных КНДР с Дальнего Востока РФ вглубь России. Напоминаю, что Россия планирует использовать корейцев для начала в Курской области", — отметил Андрей Коваленко.

Также издание "Комментарии" сообщало – привлечение северокорейских войск к войне в Украине может стать проблемой для путинского режима, поскольку это потенциально приведет к вмешательству Южной Кореи. Об этом пишет издание Bloomberg.                                                




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