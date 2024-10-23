Германия решила отреагировать на участие северокорейских войск в войне в Украине

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Кравцев Сергей
Министерство иностранных дел Германии вызвало временного поверенного в делах Северной Кореи на фоне сообщений о привлечении войск КНДР в войну РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении немецкого МИД.
Военные КНДР. Фото из открытых источников
В ведомстве отметили, поддержка России со стороны КНДР "непосредственно угрожает безопасности Германии и европейскому мирному порядку".
Официальный Берлин подчеркнул, что в связи с этим в немецкий МИД был вызван временный поверенный в делах КНДР.
Читайте также на портале "Комментарии" — военных Северной Кореи, находящихся в России, переместили. Их могли перекинуть вглубь территории РФ. Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.
Также издание "Комментарии" сообщало – привлечение северокорейских войск к войне в Украине может стать проблемой для путинского режима, поскольку это потенциально приведет к вмешательству Южной Кореи. Об этом пишет издание Bloomberg.
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