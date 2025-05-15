Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил, что страна может вернуться к обязательному военному призыву, если новая инициатива по добровольному комплектованию армии не покажет должных результатов. Речь идет о программе, которая стартует в этом году и направлена на укрепление вооруженных сил — Бундесвера, пишет Politico.

Борис Писториус. Фото: Reuters

Во время своей первой речи в Бундестаге после формирования нового правительства Писториус подчеркнул, что ставка на добровольный принцип — только стартовый этап. Если армия не получит достаточного количества новобранцев, правительство будет вынуждено рассмотреть вопрос о возвращении к призыву.

Это станет историческим поворотом, ведь обязательная служба в Германии была отменена еще в 2011 году. Причины такого решения сегодня — растущая военная угроза со стороны России, а также неуверенность в оборонных гарантиях США в условиях возможного изменения курса во время президентства Дональда Трампа.

Писториус отметил, что в настоящее время в составе Бундесвера служит около 181 500 человек — это меньше установленной цели в 203 000. Несмотря на определенный рост набора в начале 2025 года, ситуация остается критической.

Новый канцлер Фридрих Мерц и коалиционное правительство полностью поддерживают курс по усилению обороноспособности. Во время выступления 14 мая в парламенте Мерц заявил о намерении создать сильнейшую армию Европы. Писториус добавил, что безопасность Европы должна стать ответственностью самих европейцев, и Германия готова сотрудничать с такими партнерами как Франция, Великобритания и Польша, чтобы гарантировать стабильность в регионе.

Как уже писал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Соединенные Штаты введут новый мощный пакет санкций против Российской Федерации. В комментарии для издания Spiegel он подчеркнул важность убедить бывшего президента США Дональда Трампа в том, что российский лидер Владимир Путин вводит мир в заблуждение и блокирует мирные инициативы.